ODVRATNA NAVIKA: Čak 75 odsto muškaraca ovo radi u kupatilu, a ženama je PREKIPELO! Tri četvrtine muškaraca odbija da uradi jednu stvar

Žene širom sveta dele istu muku: uđete u kupatilo nakon muškarca i dočeka vas neprijatno iznenađenje – pod i daska su ponovo "poprskani". Novo istraživanje koje prenosi YourTango otkrilo je šokantan podatak: skoro 75% muškaraca i dalje odbija da sedne dok mokri, zbog čega je nered u kupatilu praktično zagarantovan.

Nauka se pozabavila "večnim pitanjem"

Agencija za istraživanje javnog mnjenja YouGov odlučila je da stavi tačku na rasprave i sprovede ozbiljnu anketu u 13 zemalja. Pitanje je bilo jednostavno: "Da li sedite ili stojite dok mokrite?". Rezultati su pokazali ogromne kulturološke razlike.

Najuredniji su Nemci – čak 62% njih sedi dok obavlja nuždu. Kod njih postoji i poseban izraz za to – "sitzpinkler" (onaj koji sedi dok piški). Iako se nekada koristio podrugljivo, danas je u Nemačkoj stajanje iznad šolje znak nepristojnosti, pa u javnim toaletima često postoje natpisi koji mole muškarce da sednu.

S druge strane, Amerikanci i Britanci su "opušteniji" (čitaj: neuredniji), jer tek svaki četvrti sedi. Na samom dnu liste nalaze se Meksiko i Singapur.

Bizarni izum za "loše strelce"

Problem je postao toliko veliki da je Britanac Šeldon Vajnman izumeo "The Pee Patch". Reč je o jastučiću koji se zalepi u unutrašnjost šolje i služi kao meta. Ideja je da, kada muškarac ima u šta da cilja, manje prska okolo. Vajnman kaže da mu se javljaju majke iz celog sveta koje su oduševljene jer konačno nemaju mokre daske i podove. Muškarci mu često govore da je proizvod glupost, na šta žene imaju spreman odgovor: "Pa sedni!"

Šta kažu lekari?

Mnogi muškarci izbegavaju sedenje jer im to zvuči "ženstveno", ali urolozi tvrde da je to čista zabluda. Britanski urolog dr Džerald Kolins objasnio je za The Telegraph da je sedenje zdravije. Naime, kada sedite, mišići karlice se potpuno opuštaju, što omogućava bešici da se isprazni do kraja, što je posebno važno za muškarce sa određenim zdravstvenim problemima.

Najbrži trik: Neka on riba kupatilo!

Ako ništa od navedenog ne pomaže, istraživači predlažu metodu koja u 100% slučajeva daje rezultate: zadužite muškarca da čisti kupatilo. Iskustva pokazuju da onog trenutka kada muškarac mora redovno da riba pod oko šolje, on sam dođe do revolucionarnog zaključka: "Znaš li koliko je lakše čistiti kad sednem?"

