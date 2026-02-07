Nervirate se što su vam uštipci uvek masni? 1 sastojak sprečava da testo upije ulje

Džaba ih stavljate na ubruse ako su uštipci već unutra puni masti. Ima jedan stari trik koji to rešava, a sigurno ga imate kod kuće.

Prženo testo, kao što su uštipci ili mekike, čest su izbor domaćica za jutarnji ili večernji obrok. Ipak, ono s čim se često suočavaju i što ne znaju kako jednostavno da reše jeste višak masti ili ulja koje upiju ova domaća peciva.

Prema iskustvu domaćica i starim kuhinjskim trikovima, postoji jednostavan dodatak koji može da napravi veliku razliku u teksturi testa i količini ulja koju ono upije tokom prženja. Reč je o čašici rakije.

Kako rakija menja testo

Rakija se dodaje direktno u smesu dok se mesi testo, zajedno sa brašnom, jajima i mlekom. Alkohol pomaže da se prilikom prženja brže formira spoljašnja korica, pa ulje ne prodire u unutrašnjost testa.

Rezultat su laganiji i rastresitiji uštipci, bez viška masnoće.



Važno je napomenuti da se ukus alkohola ne oseća nakon prženja, jer on isparava tokom termičke obrade. Ako želite blažu aromu, ista količina ruma može poslužiti kao alternativa.

Još dve stvari koje odlučuju uspeh

Pored ovog dodatka, stručnjaci savetuju i da se u brašno umeša prašak za pecivo ili malo sode bikarbone. Na taj način testo dobija vazdušastiju strukturu i manje upija masnoću.

Takođe, ulje mora biti dobro zagrejano pre spuštanja testa u tiganj. Ako temperatura nije dovoljno visoka, uštipci će upiti višak ulja i postati teški i masni.

Kombinacijom ovih jednostavnih koraka moguće je dobiti mekane, lagane i ravnomerno pržene uštipke, bez osećaja težine nakon obroka.

Stari trikovi iz kuhinje naših baka tako se i danas pokazuju kao najefikasnije rešenje, piše Ona.rs.

Autor: D.Bošković