Ubediće vas da ste vi krivi za sve: 3 znaka koja nikad, ali nikad ne kažu izvini

Džaba čekate, ovi znaci nikad ne kažu „izvini“. Njima je ego bitniji od bilo kakve ljubavi ili prijateljstva, makar sve propalo.

Nije do vas, do njihovog ponosa je. Ova 3 znaka nikad ne kažu „izvini“ – njihov ego i sujeta su ispred svega.

Priznajte sebi, koliko ste puta progutali knedlu u grlu čekajući samo jednu reč – „izvini“? Vi ste neko ko bi sve dao za mir i razgovor, ali ste naleteli na osobu kojoj je važnije da bude u pravu nego da vi budete dobro.

Postoje ljudi koji bi vas radije pustili da polako nestanete iz njihovog života, nego što bi dozvolili svom ponosu da padne. Jednostavno, kod njih su ego i sujeta zid koji ne ruši ni najiskrenija molba. Nije stvar u tome da vas ne vole, već u tome da ne umeju da pobede sebe.

Evo koja tri znaka nikad ne kažu „izvini“.

Lav – Sjaj koji ne trpi mrlju

Lavovi vole da veruju da su nepogrešivi. Kod njih je priznavanje greške ravno gubitku krune, pa će se radije praviti da se ništa nije desilo nego što će dopustiti da im glas zadrhti dok traže oproštaj. Često se dešava da su kod Lava ego i sujeta toliko srasli sa njegovom ličnošću da on iskreno ne vidi gde je pogrešio.

Ako želite mir sa njim, moraćete vi da budete ti koji će prvi pružiti ruku. On to doživljava kao poraz koji mu ne dozvoljava da mirno spava.

Škorpija – Napad kao jedina odbrana

Kada Škorpija povredi nekoga, ona to u dubini duše zna, ali njena potreba za kontrolom joj ne da da se povuče. Ona se plaši da će izvinjenje biti iskorišćeno protiv nje kao slabost. Zato se kod Škorpije često dešava da su ego i sujeta jači od želje za pomirenjem. Ona će radije iskopati neku vašu manu od pre pet godina samo da ne bi morala da kaže „pogrešila sam“.

Njeno ćutanje je njen oklop, a vi ste u toj tišini uvek oni koji izvuku deblji kraj.

Ovan – Tvrdoglavost koja ruši mostove

Ovan reaguje u sekundi, često pod naletom besa, i u tom trenutku on je centar sveta. Njegov ponos mu ne dozvoljava da se vrati korak nazad i popravi ono što je u afektu polomio. Kod Ovna su ego i sujeta pokretačka snaga.

On radije gleda u budućnost i pretvara se da prošlost ne postoji, nadajući se da ćete i vi zaboraviti njegove teške reči. On se ne izvinjava rečima, već očekuje da samo nastavite dalje kao da se ništa nije desilo.

Autor: D.Bošković