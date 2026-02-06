Hirurzi otkrivaju: Mišel Fajfer (67) mladolik izgled duguje 'nevidljivim' zahvatima

AKTUELNO

Mnogi kažu da Mišel Fajfer uvek izgleda besprekorno. Slavna 67-godišnja glumica oduševila je obožavaoce svojom bezvremenskom lepotom na nedavnom događaju u Los Anđelesu, gde je promovisala svoju novu seriju.

Pozirajući pored 40 godina mlađe koleginice El Faning, Fajferova je plenila poglede mladolikim izgledom. Vodeći estetski stručnjaci tvrde da je tajna u kombinaciji pravilne nege kože, ishrane i "nevidljivih" estetskih zahvata, piše Daily Mail.

Tajna "nevidljivih" zahvata

Estetski hirurg dr Pol Banvel smatra da njena blistavost nije rezultat jedne velike operacije, već "pažljivo promišljenog održavanja" koje prati prirodno starenje – bez pokušaja da se ono nasilno izbriše. Po njegovom mišljenju, moguće je da je glumica uradila:

Konzervativni lifting donjeg dela lica ili zatezanje vrata.

Lagano podizanje obrva ili korekciju gornjih kapaka.

Hemijske pilinge i laserske tretmane koji podstiču kolagen i ujednačavaju ten.

Dr Rona Eskander, stomatolog iz Londona, napominje da su verovatno rađene i sitne estetsko-stomatološke dorade (korekcija zagriza ili zuba) kako bi opšti utisak bio skladniji.

Dugoročno održavanje, a ne brza rešenja

Iako se na društvenim mrežama priča da ona "stari unazad", dr Barbara Kubicka upozorava da ovakav izgled nije posledica jednog tretmana. Ključ je u umerenosti:

Strateški botoks: Male količine na čelu i oko očiju.

Očuvana mimika: Cilj je ublažiti umor, a ne "zamrznuti" lice, što je glumici neophodno za posao.

Disciplina kod kuće: Hidratacija, antioksidansi i obavezna zaštita od sunca (SPF).

Ishrana i mir sa godinama

Sama Mišel Fajfer godinama otvoreno govori o svojim navikama.

Ishrana: Nekada veganka, danas prati paleo režim (fokus na celovitu, neobrađenu hranu). Tvrdi da joj je izbacivanje toksina kroz ishranu drastično popravilo ten.

Nega: Ima veoma "reaktivnu" kožu, pa bira proizvode bez mirisa i štetnih sastojaka.

Stav: Priznala je da joj je najveće olakšanje donela promena razmišljanja. Više ne želi da izgleda "mlado za svoje godine", već "dobro za svoje godine".

