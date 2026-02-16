NOVOROĐENE BEBE I BAH: Zašto dva dana nakon rođenja već vole klasičnu muziku!

Naučnici otkrivaju da ritam i harmonija Johana Sebastijana Baha smiruju najmanje slušaoce i stimulišu njihov mozak već od prvih dana života.

Istraživanja pokazuju da novorođene bebe, već samo dva dana nakon rođenja, mogu da reaguju na ritam klasične muzike – posebno na kompozicije Johana Sebastijana Baha - genija baroka. Čini se da mali organizmi intuitivno prepoznaju strukturu i melodiju, reagujući na nju smirenije nego na druge zvuke iz okoline.

Stručnjaci kažu da ritam i harmonija Bahovih dela stimulišu opuštanje kod beba, utičući na njihov disajni ritam i mišićni tonus. Bebe koje slušaju ove kompozicije deluju spokojnije, pokreti im postaju nežniji, a plač se smanjuje. Naučnici pretpostavljaju da je za ovakvu reakciju zaslužna kombinacija predvidivog ritma i jednostavnih tonalnih obrazaca, koji mali mozak prepoznaje i voli.

Ovo otkriće podseća roditelje da muzika nije samo zabava – već i način da se povežu sa svojim detetom i utiču na njegov osećaj sigurnosti. Ne treba da bude komplikovano: nekoliko minuta Bahove melodije dnevno može pomoći bebi da se smiri i oseća zaštićeno.

Zanimljivo je i to da ovakva muzička stimulacija ne samo da utiče na trenutno raspoloženje bebe, već naučnici veruju da može doprineti razvoju sluha, koncentracije i kasnijim kognitivnim sposobnostima. Čak i najmanji ritam, kada se uoči tako rano, može postaviti temelje za ceo muzički i emocionalni svet deteta.

Ovo istraživanje nas podseća koliko su novorođeni mali čuvari muzike – čak i dan nakon što dođu na svet, već znaju da ritam i harmonija mogu da ih uteše, smire i povežu sa svetom oko sebe.

Autor: S.Paunović