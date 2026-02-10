DRŽAVNA TAJNA IZ BELOG DVORA: Otkrivamo strogi jelovnik koji je Tita držao u formi – Svaki gram je bio izmeren!

Malo je ličnosti čiji je privatni život izazivao toliko pažnje kao što je to bio slučaj sa Josipom Brozom Titom. Iako je važio za velikog gurmana koji je uživao u raskošnim gozbama sa svetskim liderima, istina o njegovoj svakodnevici bila je znatno drugačija.

Kada bi se svetla reflektora ugasila, na scenu je stupala strogo kontrolisana dijeta koju su sastavili vrhunski lekari tog vremena. Branko Trbović, čovek koji je tri decenije bio šef kuhinje na Belom dvoru, otkrio je u svojoj knjizi kako je izgledao maršalov režim kada je zdravlje bilo prioritet.

Precizna matematika profesora Berovića

Kada bi hedonizam uzeo maha, reagovao bi tim stručnjaka predvođen profesorom dr Berovićem. Tito je tada prelazio na režim od tačno 1605 kalorija dnevno. Svaki gram je bio izmeren, a cilj je bio jasan: očuvati vitalnost predsednika.

Evo kako je izgledao njegov tipičan dan na dijeti:

Doručak (Lagano buđenje): Uz obaveznu crnu kafu (140 ml), dobijao je tek 20g belog hleba i 5g putera. Međutim, ključni deo doručka bio je u 11 časova – supa sa pilećim bubcima, koja mu je obezbeđivala neophodne proteine.

Ručak (Balans od 589 kalorija): Na meniju su bila gratinirana teleća prsa, restovan krompir i specifičan prilog – vrganji u sirćetu. Za desert su služene knedle sa šljivama, ali u strogoj meri (tek četvrtina jajeta i 20g voća).

Večera (Lagano pred spavanje): Goveđa supa sa poširanim jajetom, a zatim ražnjići od pilećeg belog mesa. Pred spavanje bi dobijao jabuku, a u 21 čas užinu od 150g safalade kako bi nivo belančevina ostao optimalan.

Disciplina ispred luksuza

Titova dijeta nam otkriva drugu stranu maršala – čoveka koji je, uprkos apsolutnoj moći, morao da se povinuje savetima lekara. Tajna njegove dugovečnosti nije bila u raskoši, već u umerenosti koju su mu prepisali oni koji su o njemu brinuli najbolje.

Autor: Dalibor Stankov