'DVE ŠMIZLE', VAŠ SAVEZNIK NA DAN ZALJUBLJENIH - Pokažite da vam je stalo na jedinstven način, uz savršene komade nakita za sve prilike!

Zavirite u svet gde se spajaju tradicija i moderan dizajn u jedinstveni nakit koji odiše elegancijom i prefinjenošću.
“Dve Šmizle“ je brend koji postoji od 2002. godine. Bavi se dizajniranjem i ručnom izradom modnog nakita, koji je dostupan u zemlji i inostranstvu. Kreativni dizajn je zaštitni znak brenda “Dve Šmizle”, a iskustvo, inovativni stil i istančan ukus doveli su brend u poziciju da diktira modne trendove. Dugogodišnja saradnja sa mnogim stilistima, modnim dizajnerima i najgledanijim TV kućama je upravo dokaz kvaliteta, popularnosti i kreativne inovativnosti brenda Dve Šmizle.
Nakit Dve Šmizle je ručno rađen nakit sa akcentom na detaljima, bilo da se radi o dnevnom ili večernjem nakitu. Specijalno dizajniran nakit uvek pleni svojom lepotom i originalnošću.
Unikatni ukrasi za kosu Dve Šmizle kao da su stvoreni za sve najbitnije trenutke u životu. Iznenadiće vas maštoviti dizajn ekstravagantnih češljića, rajfova i krunica.
Za sve one koji obožavaju kristale, u ponudi su minđuše, ogrlice, prstenje i narukvice, izrađene isključivo od SWAROVSKI kristala, koji se odmah prepoznaju po izuzetnom sjaju i efektnom prelamanju svetlosti.
Materijali od kojih se izrađuje nakit pažljivo su birani, a kao osnova za izradu minđuša, narukvica, ogrlica, prstenja i ostalog aksesoara, ustalile su se svetlucave staklene perle, kristali SWAROVSKI i poludragi kamen.
