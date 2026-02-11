'DVE ŠMIZLE', VAŠ SAVEZNIK NA DAN ZALJUBLJENIH - Pokažite da vam je stalo na jedinstven način, uz savršene komade nakita za sve prilike!

AKTUELNO

Pokažite da vam je stalo na jedinstven način, uz savršene komade nakita za sve prilike!

Potreban vam je specijalan komad nakita kojim ćete pokazati da vam je stalo? Mi imamo rešenje za vas!

Zavirite u svet gde se spajaju tradicija i moderan dizajn u jedinstveni nakit koji odiše elegancijom i prefinjenošću.

Kompletnu ponudu brenda ''Dve Šmizle'' možete videti na njihovom sajtu, ali i i Instagram profilu.

“Dve Šmizle“ je brend koji postoji od 2002. godine. Bavi se dizajniranjem i ručnom izradom modnog nakita, koji je dostupan u zemlji i inostranstvu. Kreativni dizajn je zaštitni znak brenda “Dve Šmizle”, a iskustvo, inovativni stil i istančan ukus doveli su brend u poziciju da diktira modne trendove. Dugogodišnja saradnja sa mnogim stilistima, modnim dizajnerima i najgledanijim TV kućama je upravo dokaz kvaliteta, popularnosti i kreativne inovativnosti brenda Dve Šmizle.

Nakit Dve Šmizle je ručno rađen nakit sa akcentom na detaljima, bilo da se radi o dnevnom ili večernjem nakitu. Specijalno dizajniran nakit uvek pleni svojom lepotom i originalnošću.

Unikatni ukrasi za kosu Dve Šmizle kao da su stvoreni za sve najbitnije trenutke u životu. Iznenadiće vas maštoviti dizajn ekstravagantnih češljića, rajfova i krunica.

Za sve one koji obožavaju kristale, u ponudi su minđuše, ogrlice, prstenje i narukvice, izrađene isključivo od SWAROVSKI kristala, koji se odmah prepoznaju po izuzetnom sjaju i efektnom prelamanju svetlosti.

Materijali od kojih se izrađuje nakit pažljivo su birani, a kao osnova za izradu minđuša, narukvica, ogrlica, prstenja i ostalog aksesoara, ustalile su se svetlucave staklene perle, kristali SWAROVSKI i poludragi kamen.

