Kokosovo ulje na prazan stomak? Pravo je blago za organizam

Kokosovo ulje ima prijatan miris, sadrži vodu i malu količinu masnih kiselina. Ulje kokosa je pravo blago za ljudski organizam.

Kokosovo ulje na prazan stomak čini čuda. Moderna istraživanja već su potvrdila da blagotvorno utiče na zaštitu srca i krvnih žila, jača imunitet, ubrzava metabolizam i potiče mršavljenje te poboljšava probavu

Kokosovo ulje ima toliku nutritivnu vrednost i lekovito delovanje da bi se trebalo koristiti u svakom domaćinstvu.

Ali, zbog snažnih političkih i farmaceutskih lobija ovo ulje do skoro nije dobilo zasluženu pažnju.

Značajno utiče i na izgled kože, kose i noktiju, koje prirodno hrani i neguje, pomaže u bržem zaceljivanju te im osigurava zdravlje i sjaj.

Nema štetnih nuspojava i zato je izvrsna namirnica za celu porodicu.

Za ljudski organizam, kokosovo ulje na prazan stomak predstavlja pravu blagodat, koja nam može koristiti u zdravstvene svrhe. Jedna do dve kašike ovog ulja ujutru pre jela učiniće da određene tegobe budu što dalje od nas.

Ulje kokosa je pravo blago za ljudski organizam, a najbolje je kada se koristi na prazan želudac.

Koje su koristi kokosovog ulja?

Na osnovu različitih studija koje su do sada urađene, koristi kokosovog ulja su brojne. Može se navesti bar 10 odličnih zdravstvenih prednosti ulja kokosa kada se ono uzima ujutru na prazan želudac.

1. Smanjuje veličinu struka

Naučnici su otkrili da osoba koja na prazan stomak konzumira 1-2 kašike kokosovog ulja dnevno može da stanji struk zato što ovo ulje efikasno sagoreva kalorije koje se akumuliraju u organizmu.

2. Podstiče mršavljenje

Ako trenutno sprovodite program rigoroznije ishrane ili redovno idete u teretanu, pokušajte da konzumirate kokosovo ulje na prazan želudac. Razlog tome je što ulje kokosa može da podstakne efikasnije gubljenje kilograma.

3. Smanjuje potrošnju hrane

Pošto kokosovo ulje čini da se želudac brže oseti sitim, to mu omogućava da ograniči potrošnju hrane koja treba da se unese u organizam.

4. Pomaže optimalnosti sistema za varenje

Konzumiranje kokosovog ulja na prazan želudac je izuzetno preporučljivo za varenje. Sadržaj ulja kokosa pomaže da sistem za varenje funkcioniše na najoptimalniji mogući način.

5. Pomaže apsorpciji hranljivih materija

Optimalna apsorpcija hranljivih materija neophodna je telu kako bi bilo savršeno zdravo i bez ikakvih tegoba. Upravo je upotreba kokosovog ulja jedan od načina da se svi nutrijenti iz hrane upiju na način kako bi se iskoristili svi njihovi hranljivi potencijali.

6. Sagoreva masti

U zdravstvene prednosti konzumiranja kokosovog ulja na prazan želudac ubraja se i to što srednje lančane masne kiseline koje ovo ulje sadrži lako transformišu mast u energiju.

7. Bori se protiv upale

Kokosovo ulje bogato je antioksidantima koji deluju kao protivotrov prema slobodnim radikalima kao glavnim uzročnicima upale. Prema proverenim medicinskim studijama iz Indije, antioksidantni sadržaj u kokosovom ulju deluje protivupalno i povoljno na razbijanje kamena u žuči, probleme sa crevima i druge bolesti stomačnih organa.

8. Podstiče metabolizam

Jedan od najboljih i najlakših načina ubrzavanja metabolizma je konzumiranje kokosovog ulja, koje je pravo gorivo za ljudski organizam.

9. Podiže energiju

Ovo ulje je jedan od važnih izvora energije i može je povećati u telesnom sistemu. Kalorijski sadržaj u ulju kokosa je takav da se energija ekspresno podiže.

10. Sprečava nastanak kamena u bubregu

Hemijski sadržaj u kokosovom ulju sposoban je da spreči javljanje kamenja u bubrezima koji štete ovim organima i jako su bolni.

Kako koristiti kokosovo ulje?

Da bi se dobile optimalne prednosti kokosovog ulja, ne treba preterivati sa konzumiranjem. Osim 1-2 kašike ujutru, do kraja dana moguće je uzeti još svega nekoliko kašika ovog ulja i to zavisno od sopstvene telesne težine:

Za težinu između 40 i 59 kilograma dozvoljene su najviše 3 kašike dnevno

Za težinu između 60 i 80 kilograma dozvoljeno je 4,5 kašika dnevno

Za težinu veću od 80 kilograma maksimalna potrošnja je 6 kašika na dan

Pri kupovini kokosovog ulja treba obratiti pažnju na to da bude sa oznakom “devičansko”, što znači da u tom ulju nema mešavine.

Autor: D.Bošković