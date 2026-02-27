Lažno prijateljstvo: Osmeh u lice, nož iza leđa – kako da prepoznate toksične odnose na vreme!

Nisu svi koji vas zovu prijateljem zaista na vašoj strani – ponekad je intuicija glasnija od izgovorenih reči.

Lažno prijateljstvo ne počinje dramatično. Naprotiv, često je obavijeno komplimentima, zajedničkim fotografijama i javnom podrškom. Problem nastaje iza zatvorenih vrata – kada podrška postane takmičenje, a poverenje valuta za manipulaciju. Lažni prijatelj je onaj koji je tu kada vam ide dobro, ali nestaje ili menja ton čim se suočite sa problemom ili, još gore, velikim uspehom.

Jedan od prvih znakova jeste suptilno umanjivanje. To su šale na vaš račun koje vas zapravo bole, poređenja sa drugima u kojima uvek ispadate lošiji ili komentari koji zvuče kao savet, ali nose dozu zluradosti. Takvi ljudi često hrane sopstveni ego kroz tuđe nesigurnosti. Umesto da slave vaše pobede, oni ih relativizuju – „ma, imao/la si sreće“ postaje njihova omiljena rečenica.

Lažno prijateljstvo prepoznaje se i po neravnoteži. Vi slušate, pomažete, ulažete vreme i energiju, dok druga strana uzima – pažnju, informacije, kontakte. Kada vama zatreba podrška, odgovori kasne, izgovori se nižu, a empatija izostaje. Odnos postaje jednostran, ali se održava iz navike, straha od konflikta ili nostalgije za onim što je nekada bio.

Posebno opasan aspekt je ogovaranje. Ako vam neko stalno prenosi tuđe tajne, velika je verovatnoća da i vaše priče završavaju u tuđim razgovorima. Poverenje je temelj svakog pravog prijateljstva – bez njega ostaje samo forma. A forma bez suštine vremenom postaje teret.

Prekinuti ili redefinisati takav odnos je znak emocionalne zrelosti. Pravi prijatelj vas ne doživljava kao konkurenciju, niti kao publiku za sopstvene frustracije. On vas bodri, ali i iskreno upozorava kada grešite – bez potrebe da vas ponizi. Jer prijateljstvo nije scena za nadmetanje, već siguran prostor u kom možete biti ono što jeste.

Autor: S.Paunović