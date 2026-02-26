GRČKA KUHINJA ZVANIČNO NAJ BOLJA NA SVETU 2025? Mediteranski duel koji traje godinama dobio novi obrt!

Grčka i italijanska kuhinja već godinama vode malu gastronomsku bitku za tron – evo ko je 2025. godine preuzeo primat.

Da li je giros zaista pobedio picu? Prema najnovijoj listi koju je objavio TasteAtlas, grčka kuhinja ponela je titulu najbolje na svetu u 2025. godini, na osnovu stotina hiljada ocena jela i autentičnih proizvoda. Maslinovo ulje, feta, musaka, suvlaki i jednostavna filozofija svežih, lokalnih namirnica doneli su Grčkoj prvo mesto i prestiž koji prevazilazi turističke razglednice.

Ipak, ova pobeda nije došla bez napetosti. Godinama unazad grčka i italijanska kuhinja smenjuju se na vrhu svetskih lista, često razdvojene nijansama u ocenama. Dok Grci igraju na kartu jednostavnosti, mediteranske čistoće ukusa i nutritivne vrednosti, Italijani uzvraćaju moćnom tradicijom testenine, pice i regionalnih specijaliteta koji su postali globalni standard komfora na tanjiru.

Kada je reč o ukusima Srba, favorit je bez dileme giros – brz, sočan i praktičan, idealan za letnje večeri na moru. Odmah iza njega su musaka, tzatziki i grčka salata, jela koja su se odomaćila i u našim kuhinjama. S druge strane, sami Grci najviše cene sporije, tradicionalne specijalitete poput pastitsija, jagnjetine ispod sača, sveže ribe na žaru i jednostavnih meze zalogaja uz uzo – jer za njih hrana nije samo obrok, već ritual i način života.

Ono što ovaj duel čini fascinantnim jeste činjenica da obe kuhinje počivaju na sličnim temeljima – maslinovo ulje, sezonsko povrće, riba, sirevi i minimalna obrada namirnica. Ipak, karakter je drugačiji: grčka kuhinja naginje rustičnoj jednostavnosti i snažnim aromama, dok italijanska gradi identitet kroz tehniku, teksturu i regionalne varijacije koje su postale brend same po sebi.

Titula za 2025. godinu zato nije samo gastronomsko priznanje, već i simbolična pobeda u dugogodišnjoj mediteranskoj trci. Danas je na vrhu Grčka, sutra možda Italija – ali istina je da svet već odavno jede u znaku ova dva kulinarska giganta. A borba za prvo mesto, po svemu sudeći, tek postaje ukusnija.

Autor: S.Paunović