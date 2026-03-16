Ove biljke bi trebalo da imate u svojoj kuhinji - a evo i zašto

Prema pravilima feng šuija, postoje biljke koje teraju negativnu energiju iz vaše kuhinje i istovremeno pomažu u balansiranju elementa vatre. U nastavku oktkrijte i koje su to biljke.

Prema feng šuiju, kuhinja je povezana sa elementom vatre zbog toplote koju oslobađaju električni uređaji na kojima kuvate.

Smatra se jednim od najvažnijih prostora u domu za stvaranje pozitivne energije, jer je to mesto koje vam bukvalno daje energiju. Tu kuvate da jedete i dobijate energiju i snagu.

Već znate da su biljke među glavnim elementima koji donose sreću u feng šuiju, sve dok odaberete pravu vrstu i prava mesta u prostoru. Ali, koje su to biljke koje teraju negativnu energiju iz vaše kuhinje i istovremeno pomažu u balansiranju elementa vatre?

Citrusi i voćke

U kuhinji, voće i citrusi (npr. patuljasti limun) igraju dvostruku ulogu prema feng šuiju. Njihovi plodovi vam daju hranu za jelo i istovremeno simbolizuju bogatstvo, obilje, prosperitet, zdravlje i sreću.

Lavanda

Lavanda nije samo biljka koja poboljšava vaše zdravlje, pomaže vašem telu da eliminiše stres i anksioznost, zamenjujući ih osećajem opuštenosti kako biste mogli da spavate kao ptica. To je takođe biljka koja prirodno odbija insekte i miševe iz vašeg doma i u svetu feng šuija simbolizuje veru, posvećenost odnosima, duševni mir i bolje zdravlje i zaslužuje mesto u vašoj kuhinji.

Kamilica

Kamilica takođe ima dvostruku korist u kuhinji prema feng šuiju. Njeni cvetovi predstavljaju bogatstvo i praveći čaj od njih (ako ih osušite) dobijate dobru energiju potrebnu vašem telu.

Srećni bambus

Srećni bambus je jedna od najpovoljnijih biljaka u feng šuiju zbog svog rasta i intenzivne zelene boje. U zavisnosti od broja stabljika koji odaberete, njegova simbolika se menja. Broj 9 odgovara elementu vatre u kuhinji. Simbolizuje bogatstvo, sreću u poslu, prosperitet i energiju.

Biljka novca

Pilea peperomioides, takođe poznata kao kineska biljka novca, je biljka sa glatkim, okruglim, mesnatim listovima, srednje veličine koji izgledaju kao novčići. U feng šuiju simbolizuje bogatstvo, prosperitet, profitabilnost i sreću.

Zlatna puzavica

Zlatna puzavica ima izuzetnu sposobnost da privuče pozitivnu energiju u vašu kuhinju. Činjenica da se radi o biljci koja je laka za negu i prilično prilagodljiva svakom okruženju, čini je idealnim izborom za neutralisanje ustajale i negativne energije na mračnim mestima iznad kuhinjskih ormarića.

Autor: A.A.