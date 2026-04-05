Najgore svekrve rađaju se u ova 2 znaka: Zlobne do besvesti i uvek zabaduju nos gde im nije mesto

U svakoj porodici ima trzavica, ali neke žene prosto nemaju sreće. Dok se jedne hvale kako im je majka od muža desna ruka, druge prolaze kroz pravi pakao jer su im zapale najgore svekrve koje horoskop može da iznedri.

Ako su u znaku Škorpije ili Jarca, spremite se na čelične živce. One ne znaju za granicu, a njihovi proračunati potezi i zlobni komentari mogu da vam sruše i kuću i brak ako im dozvolite.

Ove žene ne puštaju sinove da odrastu, nego ih drže na nevidljivoj uzici, dok vama „piju krv“ na slamčicu.

Škorpija: Fina na rečima, a u sve se meša i kontroliše

Svekrva Škorpija je najopasniji igrač u porodici. Ona je ubeđena da niko ne može da voli njenog sina kao ona, i tu počinje rat. One su najgore svekrve jer ne napadaju otvoreno, već pletu mrežu manipulacija. Ako osete da gube uticaj, u stanju su da vam pretvore život u sapunicu punu spletki.

Zabadaju nos u vašu intimu, prate svaki vaš korak i analiziraju šta ste skuvale, kako ste se obukle i gde trošite pare. Njihova zloba nije bučna – one vrebaju trenutak kad ste najslabiji da vam „smeste“ neku primedbu pred mužem. Sa njima nikad niste načisto, a mir u kući zavisi isključivo od toga koliko im se savijate, što nijedna normalna žena ne može dugo da trpi.

Jarac: Hladna kao led i uvek najpametnija

Sa druge strane, svekrva Jarac je kao oficir u kući. Za nju vi nikada nećete biti dovoljno dobra domaćica, niti dovoljno vredna supruga. To su najgore svekrve jer vas stalno drže pod lupom i osuđuju. Kod njih nema emocija, samo pravila i kritike koje ubijaju svaku volju za životom.

One su proračunate i tvrdoglave do besvesti. Zabadaju nos u vaspitanje dece i kućne poslove, ubeđene da jedino one znaju kako se vodi domaćinstvo. Njihova zloba se krije u onim sitnim, peckavim komentarima koji vam kvare dan. Retko ćete od njih čuti lepu reč, ali ćete zato svakodnevno slušati kako je kod njih sve bilo bolje, čistije i pametnije.

Kako sačuvati živce?

Ako imate posla sa ovim ženama, zaboravite na to da će se one promeniti ili „omekšati“. Ove najgore svekrve poštuju samo silu i jasne granice. Ako im odmah ne pokažete gde im nije mesto, zabadanje nosa u vaš život postaće im svakodnevna zabava.

Autor: D.Bošković