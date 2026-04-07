Bankrotiraće posle Vaskrsa: Ova 3 znaka horoskopa ostaju bez cvonjka u džepu!

Praznici donose radost, porodična okupljanja i bogatu trpezu, ali i povećane troškove. Dok neki uspevaju da kontrolišu trošenje para, drugi nisu u stanju, pa se teže vraćaju u finansijsku ravnotežu.

Prema astrologiji, pojedini horoskopski znaci imaju opušteniji odnos prema novcu, naročito tokom praznika, zbog čega se kasnije suočavaju sa posledicama. To su:

STRELAC

Strelčevi vole da uživaju u životu i retko razmišljaju o novcu kada su u pitanju posebne prilike. Za njih su praznici vreme opuštanja, druženja i hedonizma, pa često potroše više nego što su planirali.

Nakon Uskrsa mogu se naći u situaciji da moraju ozbiljno da štede kako bi stabilizovali finansije. Ipak, njihov optimizam im pomaže da se brzo oporave i pronađu rešenje.

RIBE

Ribe su emotivne i velikodušne, posebno prema bliskim ljudima. Tokom praznika žele svima da udovolje, pa ne štede na poklonima, hrani i sitnim znacima pažnje.

Zbog toga često tek nakon Uskrsa shvate da su preterale sa troškovima. Iako ih to može uznemiriti, brzo se prilagođavaju novonastaloj situaciji.

VAGA

Vage vole lepu atmosferu, pa tokom praznika ulažu u detalje koji stvaraju savršen ugođaj. Dekoracija, pokloni i druženja za njih su neizostavan deo praznične čarolije.

Međutim, upravo ta želja za savršenstvom često ih dovodi do preterivanja u trošenju. Nakon Uskrsa to znači štednju i pažljivije planiranje budžeta.

Autor: D.Bošković