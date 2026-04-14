2 omiljene namirnice sistematski uništavaju vaše srce, a mnogi ih nesvesno tamane

Postoje namirnice koje blagotvorno deluju na kardiovaskularni sistem. Međutim, mnoge popularne prerađene i pržene grickalice povezane su sa većim rizikom od srčanih oboljenja i drugih ozbiljnih zdravstvenih problema. Ove 2 omiljene namirnice polako i sistematski uništavaju srce i krvne sudove. Najveća nevolja je u tome što ih mnogi obožavaju.

Čips – ukusna navika može skupo da košta

Čips spada među najčešće grickalice, ali njegova redovna konzumacija može negativno uticati na zdravlje srca.

Stručnjaci za ishranu ističu da ova namirnica sadrži visok nivo nezdravih masti, uključujući zasićene i trans masti, koje mogu povećati „loš“ LDL holesterol i doprineti taloženju naslaga u arterijama.

Pored toga, čips često ima i mnogo soli, što može dovesti do povišenog krvnog pritiska. Kombinacija velike količine masti i natrijuma posebno opterećuje srce i krvne sudove.

Zbog toga se savetuje da se ova grickalica konzumira što ređe ili da se zameni zdravijim opcijama poput pečenog povrća ili orašastih plodova.

Još jedna veoma popularna hrana koja može negativno uticati na kardiovaskularno zdravlje jeste pohovani sir.

Zbog načina pripreme, koji uključuje prženje u ulju i upotrebu rafinisanih sastojaka, ova hrana sadrži veliku količinu nezdravih masti.

Takve masti mogu povećati nivo LDL holesterola i doprineti stvaranju naslaga u arterijama, što vremenom povećava rizik od srčanih bolesti i ateroskleroze.

Kada se često jede, posebno u kombinaciji sa drugim prženim jelima, pohovani sir može imati dugoročno loš uticaj na zdravlje.

Savet stručnjaka

Stručnjaci savetuju da se ovakva hrana jede samo povremeno, a da se kao zdravija alternativa biraju pečene varijante ili sirevi sa manjim sadržajem masti.

Autor: D.Bošković