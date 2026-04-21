Umesto brašna dodajte ovo u zapršku: Jelo će biti mnogo ukusnije, a stomak vam neće biti nadut

Svi volimo domaći pasulj, sarme i bogat gulaš, ali retko ko voli onaj pritisak i osećaj kamena u stomaku nakon ručka. Klasično pšenično brašno je glavni krivac za težinu i gasove koje osećate satima. Probajte jedan vrlo jednostavan kulinarski trik – umesto pšenice, stavite kukuruzni skrob u zapršku.

Dobićete savršenu gustinu, bogatiji ukus, a vaša probava će vam biti neizmerno zahvalna.

Zapržavanje jela predstavlja nezaobilazan korak u našoj tradicionalnoj kuhinji. Bilo da spremate mladi grašak, punjene paprike ili sarmu, bez odgovarajuće gustine jelo deluje vodnjikavo i prazno.

Međutim, pržena pšenica mnogima jako teško pada na želudac, izaziva gorušicu i nadimanje. Zato iskusne domaćice danas menjaju stara pravila i traže zdravije alternative.

Šta je najbolje dodati u zapršku?

Za savršenu teksturu jela bez nadutosti, umesto pšeničnog brašna u zapršku dodajte kukuruzni skrob (gustin) ili čisto pirinčano brašno. Ove namirnice lako se vare, a hrana dobija svilenkastu strukturu i mnogo bistriju, lepšu boju.

Ako se pitate zašto baš ove alternative rade znatno bolji posao, odgovor leži u načinu na koji se hrana razlaže u našem telu.

Obično belo brašno stvara lepljivu masu u crevima koja drastično usporava varenje. Sa druge strane, kukuruzni skrob reaguje potpuno drugačije i ne opterećuje digestivni trakt.

Zapravo, kako navodi studija objavljena u časopisu „Nutrients“, istraživanje o razlikama u varenju pšenice i pirinča jasno potvrđuje da pšenično brašno značajno pojačava nadutost i proizvodnju gasova u crevima.

Kako se pravilno stavlja gustin u zapršku

Kada rešite da izbacite pšenicu iz šerpe, postupak kuvanja se blago menja. Kukuruzni skrob se ponaša potpuno drugačije na visokim temperaturama i zahteva malo pažnje.

Ne smete ga pržiti na vrelom ulju kao klasično brašno, jer će se momentalno zgrudvati i zagoreti.

Autor: D.Bošković