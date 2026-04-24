Ovo je najnezdravija riba – a većina ljudi baš nju najčešće kupuje

Mnogi biraju ribu zbog zdravlja, ali nesvesno unose živu i hormone. Najnezdravija riba je često najprodavanija zbog niske cene u marketu.

Kada biramo šta ćemo za ručak, riba je uvek na glasu kao najbolji izbor za zdravlje. Ipak, u moru različitih vrsta, postoji ona „problematična“ grupa koja može doneti više štete nego koristi. Odgovor na pitanje koja je zapravo najnezdravija riba nije uvek jednostavan, jer sve zavisi od toga gde je rasla i kako je na kraju pripremljena.

Veliki predatori koji kriju živu

Ako tražimo najproblematičniju kategoriju, onda su to definitivno velike ribe koje dugo žive.

Ribe poput tune, sabljarke ili morskog psa su na vrhu lanca ishrane i vremenom akumuliraju živu. Upravo zato se smatraju za najnezdraviju ribu ako se jedu prečesto, jer unosite teške metale koji štete organizmu.

Stručnjaci zato uvek kažu da je umerenost ključna, naročito za osetljive grupe poput dece.

Najlošija vrsta ribe iz sumnjivog uzgoja

Često nas privuče niska cena u zamrzivačima, ali tu se krije prava zamka.

Vrsta ribe, kao što je recimo pangasius, često dolazi iz uzgajališta gde se ne pazi previše na čistoću vode.

Autor: D.Bošković