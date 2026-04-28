ZABORAVITE NA SKUPE SERUME! Trik od 200 dinara koji transformiše lice preko noći: Šta je to SLUGGING i zašto ga dermatolozi obožavaju?

LIČI NA PUZAJUĆU SLUZ, A BRIŠE BORE: Svi su poludeli za "slugging" metodom – evo zašto Srpkinje svako veče mažu VAZELIN na lice!

Ako ste primetili da devojke na društvenim mrežama odlaze na spavanje lica sjajnog poput ogledala, niste jedini. Reč je o "slugging-u", metodi koja je postala apsolutni hit u svetu lepote, a sve što vam treba je jedna obična kutijica vazelina od par stotina dinara.

Šta je zapravo Slugging?

Iako naziv zvuči neobično, trik je jednostavan: nanošenje tankog sloja vazelina preko noćne kreme. On deluje kao "okluziv", što znači da pravi nevidljivi štit koji ne dozvoljava vlagi da napusti vašu kožu dok spavate.

Zašto svi pričaju o tome?

Neverovatna hidratacija: Ujutru se budite sa kožom koja je mekana i jedra.

Obnova barijere: Idealno za one koji su preterali sa jakim pilingom ili čija je koža isušena od vetra i grejanja.

Cena: Dok luksuzni serumi koštaju malo bogatstvo, vazelin je dostupan svima.

Kako se pravilno radi?

Tajna je u redosledu. Vazelin ide POSLEDNJI. Prvo očistite lice, nanesite svoj omiljeni serum ili hidratantnu kremu, a zatim "zaključajte" sve to tankim slojem vazelina.

PAŽNJA: Dermatolozi upozoravaju da ovaj trend nije za svakoga. Ako imate kožu sklonu aknama, vazelin može "zarobiti" masnoću i izazvati upale. Međutim, za suvu i normalnu kožu – ovo je pravi spas!



Autor: D.S.