Krtice jedino ovo ne podnose: Jednu stvar stavite kod rupe i ima da beže odmah

Pravo rešenje za krtic. Zaboravite otrove i uništavanje travnjaka, i bolje primenite ovu metodu koja ih odmah tera.

Probudili ste se i zatekli blatnjave humke nasred pažljivo negovanog travnjaka. Te dosadne krtice. Ali pravo rešenje postoji i za ovaj problem.

Zašto travnjak izgleda kao minsko polje

Ove male podzemne životinje mogu napraviti pravi haos preko noći. Najveću aktivnost pokazuju tokom ranog proleća i kišne jeseni. Tada je zemlja izuzetno mekana i puna prirodne hrane koja se podiže ka samoj površini. Krtice su isključivo mesožderi. One ne jedu korenje vašeg cveća, već love insekte, larve i gliste. Iako su ekološki gledano prilično korisne, vaš problem sa krticama postaje neizdrživ kada estetika dvorišta potpuno nestane u blatu. Mnogi vlasnici dvorišta odmah kupuju skupe ultrazvučne aparate misleći da će brzo rešiti situaciju. Odmah da raščistimo, oni retko daju stvarne rezultate. Često iritiraju pse i mačke, dok kritce mirno nastavljaju svoj posao pravljenja kanala.

Šta je najbolje rešenje za krtice u dvorištu?

Najbolje rešenje za krtice je upotreba ricinusovog ulja. Njegov jak i prodoran miris snažno iritira izuzetno osetljiv njuh ovih podzemnih životinja. Dovoljno je sipati nekoliko kapi direktno u krtičnjak kako bi one trajno napustile vaše dvorište.

Zaštita bašte od krtica počinje jakim mirisima

Krtice imaju izrazito osetljivo čulo mirisa i to je njihova najveća slabost. Prava zaštita bašte od krtica oslanja se isključivo na jake arome koje one organski ne podnose. Njihov glavni neprijatelj u prirodi je ricinusovo ulje. Priprema mešavine je veoma prosta, a za nju su vam potrebni ovi sastojci:

Tri pune kašike čistog ricinusovog ulja

Mala količina obične tečnosti za sudove

Topla voda kako bi se tečnosti sjedinile

Jedna obična plastična flaša za mućkanje

Dobro promućkajte smesu u flaši. Sipajte ovu tečnost obilno i direktno u aktivne kanale i sveže rupe. Zemlja će brzo upiti napravljenu mešavinu. Tako osiguravate da miris ostane prisutan danima duboko pod zemljom. Životinje će brzo shvatiti da to područje više nije prijatno za boravak, pa će napustiti vaš travnjak.

Sredstvo protiv krtica iz vaše kuhinje

Ako nemate ulje pri ruci, okrenite se prirodnim biljkama. Moćno i efikasno sredstvo protiv krtica verovatno već stoji na vašem kuhinjskom stolu. To su beli i crni luk. Njihovi oštri mirisi snažno smetaju osetljivom njuhu podzemnih kopača svaki put kada pokušaju da kopaju u neposrednoj blizini. Zgnječite nekoliko čenova belog luka i ubacite ih što dublje u otvorenu humku. Isto možete uraditi sa iseckanim komadićima crnog luka. Teranje krtica ovim putem zahteva određenu dozu upornosti. Obavezno ponavljajte ceo postupak posle svake jake kiše, jer voda ispere mirise. Pored luka, mudro je da posadite kadifu ili narcise duž ivica dvorišta. Kadifa luči specifične materije iz korena koje uspešno rasteruju razne štetočine. Narcisi sadrže blage toksine koje ovi kopači prepoznaju i automatski zaobilaze u širokom luku.

Trik sa plastičnim flašama

Još jedna odlična metoda koja ne košta apsolutno ništa uključuje zvučne iritacije. U pitanju je obična prazna plastična flaša. Presecite plastičnu bocu makazama tačno napola i odmah sklonite čep. Okrenite grlo flaše prema dole i pobodite je direktno u najsvežiji otvoreni krtičnjak. Vetar će slobodno duvati kroz gornji presečeni deo flaše. To stvara specifičan zvuk i vrlo neprijatne vibracije koje putuju duboko kroz zemlju. Rasterivanje krtica na ovaj način je izuzetno efikasno jer one prosto ne podnose neočekivanu buku i stalne vibracije u svojim mračnim tunelima. Za maksimalan uspeh, uvek kombinujte ovu tehniku sa jakim mirisima iz prethodnih koraka.

Da li problem sa krticama uništava korenje biljaka?

Ne, krtice su mesožderi i isključivo se hrane larvama, insektima i glistama. Korenje se oštećuje samo usputno dok kopaju svoje duge podzemne tunele.

Kada je rasterivanje krtica najneophodnije u dvorištu?

Najveću aktivnost pokazuju tokom ranog proleća i kišne jeseni. Zemlja je tada izuzetno mekana, što im znatno olakšava brzo kopanje novih podzemnih kanala.

Koliko duboko krtice kopaju svoje glavne kanale?

Lovački kanali nalaze se plitko ispod površine travnjaka. Nasuprot tome, centralna gnezda i skladišta hrane mogu biti na dubini do čak devedeset centimetara.

Da li ste nekako uspeli da ih oterate iz svoje bašte ili dvorišta?

Autor: D.Bošković