NISU SVE CRVENE JAGODE SLATKE: Dva detalja koja odmah otkrivaju da li kupujete 'plastiku' ili domaći plod

Sezona jagoda je u punom jeku, ali crvena boja na tezgama često može da prevari. Mnogi kupci se vode estetikom, birajući krupne i savršeno simetrične plodove, da bi kod kuće shvatili da jedu "drven" plod bez ukusa.

Stručnjaci i iskusni baštovani otkrivaju da se tajna prepoznavanja krije u dve sitnice koje većina ljudi previdi.

1. Test semenki: Pogledajte površinu ploda

Prva stvar koju treba da uradite pre nego što izvadite novčanik jeste da se zagledate u same semenke na površini jagode.

Slatka jagoda: Semenke su blago udubljene u meso ploda i imaju zlatno žutu ili braon boju.

"Plastična" jagoda: Ako semenke štrče napolje i deluju zelenkasto, to je siguran znak da je jagoda ubrana prerano i da nikada neće razviti šećer.

Takođe, obratite pažnju na peteljku. Listići moraju biti jarko zeleni i sveži. Ako su suvi ili bledi, jagoda već danima stoji u transportu ili hladnjači.

2. Nos ne laže: Miris kao dokaz zrelosti

Drugi korak traje svega dve sekunde – prinesite gajbicu nosu. Prava domaća jagoda ima intenzivan, sladak i gotovo parfemski miris koji se oseća čak i na daljinu. Industrijski gajeni plodovi, tretirani za dug transport, uglavnom nemaju nikakav miris ili mirišu na travu.

Tri zlatna saveta za kupovinu i čuvanje:

Nepravilan oblik je prednost: Sitnije i neugledne jagode skoro uvek su slađe od onih koje izgledaju kao nacrtane. Domaće sorte (poput klerija) retko su uniformne.

Ne perite ih odmah: Voda ubrzava truljenje. Perite samo onoliko jagoda koliko planirate odmah da pojedete.

Sobna temperatura: Frižider ubija aromu. Da biste osetili pun ukus, izvadite jagode iz frižidera bar pola sata pre serviranja.

Zapamtite, jagoda prestaje da zri onog trenutka kada se ubere. Ako je u prodavnicu stigla zelena, ostaće kisela bez obzira na to koliko je crvena njena spoljašnjost.

Autor: D.S.