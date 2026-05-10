Starinski doručak koji čisti creva kao metlom: Naši stari su ga jeli stalno, a danas ga malo ko pravi

Sećate li se mirisa koji je dolazio iz bakine kuhinje dok je još napolju bio mrak? Tihog kuckanja drvene kašike o ivicu šerpe, pare koja se diže iznad činije i one čudne, skoro zaboravljene tišine u kojoj se jelo polako, bez telefona i žurbe. Starinski doručak o kojem pričamo nije neka egzotika iz kuvara, već obična palenta – jelo koje su naši stari spremali gotovo svakog jutra, a koje danas, nažalost, jede sve manje ljudi.

Zašto su naši stari toliko cenili palentu

Nije slučajno što se kačamak nekada pojavljivao na trpezi pre svanuća. Ljudi koji su kopali, kosili i nosili teret morali su da imaju obrok koji ne pravi težinu, a daje gorivo do podneva.

Palenta to radi savršeno.

Topla je, blaga za želudac, kuva se za pet minuta, a sitost koju ostavlja drži vas satima.

Danas, kada se priča o mikrobiomu, sporom varenju i industrijskoj hrani, mnogi nutricionisti tiho vraćaju ovakva jela u preporuke. Ono što su babe znale od oka, nauka tek sad potvrđuje brojkama.

Kako ovaj starinski doručak čisti creva kao metlom

Kukuruzni griz je prirodno bogat netopivim vlaknima. Ona se u crevima ponašaju kao mekana četka – vežu višak vode, ubrzavaju prolaz hrane i pomažu pravilno pražnjenje. Otud i narodna fraza da palenta čisti creva kao metlom.

Nije reč o čudu preko noći. Ali ako tri do četiri puta nedeljno na sto stavite ovaj tradicionalni doručak, nadutost popušta, varenje se smiruje, a stomak prestaje da bude tvrd posle svakog obroka.

Bonus: palenta nema gluten, pa odgovara i osetljivim stomacima.

Autor: D.Bošković