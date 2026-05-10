Svi koriste sodu bikarbonu, a ovo je još bolje, rešava 10 problema u domu koji vas muče godinama

Jednostavni trikovi pretvaraju uporne mrlje na slavinama, kadi i uređajima u čistu površinu bez traga. Svi koriste sodu bikarbonu za čišćenje kuće, ali jedna namirnica još bolje i efikasnije rešava mnoge probleme sa kojima se borite godinama.

Verovatno ste isrobali razna sredstva i metode za čišćenje dosadnih fleka u domaćinstvu i na kućnim aparatima, ali sve su i dalje tu. I vide se. Posebno na kadi i na slavinama. Ovo sredstvo će rešiti problem, sto posto prirodno, bez jakih kupovnih hemikalija.

Reč je o limunskoj kiselini.

Limunska kiselina jedna je od najčešće korišćenih voćnih kiselina na biljnoj bazi i kruta je materija u prahu koja je topiva u vodi, bezbojna i biorazgradiva.

Pre više od 200 godina, limunsku kiselinu izolovao je iz limuna njen otkrivač Karl Vilhelm Šil, dajući joj dobro poznato ime. Najviše je ima u jabukama, kruškama i bobičastom voću, ali i u nekim četinarima i posebnim vrstama gljiva. Čak i naše telo proizvodi limunsku kiselinu kao međuprodukt metabolizma ugljenika i masnih kiselina. Česta područja primene uključuju hranu u obliku aroma ili konzervansa.

Svi koriste sodu bikarbonu, a limunska kiselina takođe otkriva svoju moć u ulozi sredstva za čišćenje. Ona predstavlja univerzalno sredstvo, impresivno i pre svega efikasno rešenje za probleme u domaćinstvu.

Autor: D.Bošković