Jedan znak je najveći sanjar i čista duša Zodijaka: Iskrenu ljubav vraća desetostruko

Postoji jedan znak koji u automobilu nosi hvatač snova, a u srcu ceo jedan paralelni svet u kojem ništa nije nemoguće. Dajte mu kantu limuna i vratiće se sa limunadom, redom mušterija i pričom koju ćete pamtiti danima. Upravo on je čista duša Zodijaka, neko ko zna da od obične zašećerene vode napravi spektakl, a od svakodnevice avanturu vrednu pamćenja.

Govorimo o Strelcu!

Strelac sanja krupno, bez kočnica i bez pardona. Jupiter, najveća planeta sunčevog sistema, njegov je planetarni saveznik i odatle dolazi ta neugasiva vera u bolje sutra.

Kada drugi vide zid, on vidi vrata. Kada svi odustanu, on tek tada zasuče rukave.

Može satima da gleda u horizont i smišlja deset scenarija kako da se najmračnija situacija preokrene.

Drugi znaci ponekad njegove ideje proglase nedostižnim, pa čak i naivnim. Njega to ne dotiče. Živi po svom, bez izvinjenja, i u ono što ga inspiriše ulazi celim bićem.

Avantura mu je u kostima, a ne cilj

Mali, ali presudan detalj kod ovog znaka: krajnji rezultat ga ne zanima previše. Stizanje na cilj nije njegov motor.

Pravi najveći sanjar horoskopa juri pustolovinu, neizvesnost i taj trnci koji idu uz nepoznato. Spontanost mu je urođena, planove menja u hodu i u tome uživa.

Mnogi misle da Strelac obožava putovanja po automatizmu, ali nije baš tako. Ima dosta rođenih u ovom znaku koji se opiru kuferima i aerodromima.

Ono što ih stvarno pali je posmatranje sveta, ljudi, ideja. Veliki svet je njegovo igralište, a ne destinacija.

Šta se dešava kada zaglavi u rutini

Kada stvari postanu predvidive, Strelac jednostavno nestane. Mrzi ponavljanje i kavez od navika.

Ako se nađe na mestu gde ne može da promeni igru, optimizam mu kopni, a duh počinje da odumire. Sloboda mu je kiseonik.

Strelac u ljubavi: Težak, ali vredan svake muke

Kada je reč o vezama, ovaj znak je komplikovan, naročito za one koji žele klasičnu, kontrolisanu romansu.

Obavezivanje mu nije omiljena tema. To ne znači da ne ume da voli, naprotiv. Samo mu treba prostora da diše dok srce uči da ostane.

Autor: D.Bošković