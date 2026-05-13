Odrasli nasilnici među nama: 'Adult bullying' kao oblik psihičkog pritiska koji se često ne prepoznaje na vreme!

Kada se omalovažavanje, manipulacija i ponižavanje presele iz školskog dvorišta u kancelarije i svakodnevne odnose.

Iako se nasilje najčešće vezuje za detinjstvo i školsko okruženje, sve češće se govori o fenomenu koji se može nazvati nasilje među odraslima. U praksi, to je ono što se u engleskom jeziku naziva adult bullying — ali u suštini, reč je o istim obrascima ponašanja: ponižavanje, manipulacija, emotivno potiskivanje i konstantno narušavanje tuđeg samopouzdanja.

Za razliku od otvorenih sukoba, ovo nasilje je često suptilno. Ne mora da izgleda kao vikanje ili direktna uvreda, već kao šala koja uvek ide na nečiji račun, pasivno-agresivne primedbe, ignorisanje mišljenja ili konstantno umanjivanje nečijeg doprinosa. Upravo zato ga mnogi ljudi dugo ne prepoznaju kao problem, već ga doživljavaju kao “takav je karakter” ili “tako funkcioniše posao”.

Ovakvo ponašanje najčešće se javlja u radnom okruženju, ali nije ograničeno samo na njega. Može postojati i u prijateljstvima, partnerskim odnosima, pa čak i u porodici. Osoba koja trpi ovakav vid pritiska vremenom počinje da preispituje sebe, svoje odluke i vrednost, jer se stalno nalazi u poziciji da mora da se dokazuje ili opravdava.

Stručnjaci ističu da je jedan od najvećih problema kod nasilja među odraslima to što često nije jasno vidljivo. Ne ostavlja fizičke tragove, ali ostavlja emocionalne posledice — pad samopouzdanja, anksioznost, osećaj nesigurnosti i stalnu napetost u kontaktu sa određenim osobama. Dugoročno, to može ozbiljno uticati na mentalno zdravlje.

Važno je naglasiti da ovakvo ponašanje nije normalna komunikacija niti deo uobičajenih konflikata. Zdravi odnosi, bilo poslovni ili privatni, zasnivaju se na međusobnom poštovanju, a ne na dominaciji i potkopavanju druge osobe. Prepoznavanje granice između neslaganja i psihičkog nasilja ključno je za zaštitu sopstvenog mentalnog prostora.

Možda i najvažnija poruka jeste da odraslo doba ne znači i emocionalnu zrelost kod svih ljudi. Zato je važno naučiti da prepoznamo obrasce koji nas iscrpljuju, da ih ne normalizujemo i da sebi dozvolimo da iz takvih odnosa izađemo — bez osećaja krivice, ali sa jasnom svešću da poštovanje nikada ne bi smelo da bude opcija, već osnova svakog odnosa.

Autor: S.Paunović