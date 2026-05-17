Koliko dugo se jaja mogu čuvati u frižideru? Evo kako proveriti da li su pokvarena

Prema smernicama Američke agencije za hranu i lekove (FDA), cela jaja u ljusci su bezbedna za jelo tri nedelje ako se kontinuirano čuvaju u frižideru. Ovaj datum često prelazi datum „upotrebiti do“ odštampan na pakovanju, koji je prvenstveno namenjen trgovcima na malo, a ne kao konačni bezbednosni prag.

Slično tome, datum „upotrebiti do“ se više odnosi na vrhunski kvalitet nego na tačku u kojoj jaje postaje nebezbedno. Iako je korisno pratiti ove datume, oni nisu neophodni za određivanje da li je jaje još uvek dobro.

Važno je znati razliku da li kupujete jaja na pijaci ili imate svoje kokoške. Sveže sneseno, neoprano jaje ima prirodni zaštitni premaz koji se naziva kutikula, koji zatvara pore u ljusci i sprečava ulazak bakterija. Zbog toga sveža jaja uzgajana na farmi mogu trajati dve do četiri nedelje na sobnoj temperaturi.

Komercijalno proizvedena jaja prolaze kroz proces pranja koji potpuno uklanja ovaj premaz, što ih čini neophodnim za hlađenje. Ako kupujete jaja direktno od proizvođača, pitajte da li su oprana. Ako jesu, ili ako niste sigurni, obavezno ih čuvajte u frižideru.

Pravilno skladištenje je ključ dugovečnosti

Kutija u kojoj kupujete jaja igra važniju ulogu nego što mislite. Ona štiti jaja od udaraca, usporava gubitak vlage i sprečava ih da apsorbuju mirise iz druge hrane. Ljuske jaja su porozne, tako da mogu da apsorbuju mirise bilo čega u blizini, zato držite podalje hranu jakog mirisa poput ribe, luka ili kimčija.

Dekorativne keramičke posude za jaja mogu biti lepe, ali nisu idealne za skladištenje. Ako ste bacili originalno pakovanje, poslužiće i zatvorena posuda sa datumom kupovine napisanim na njoj.

Lokacija u frižideru je takođe važna. Izbegavajte držanje jaja u vratima frižidera, jer je to najtopliji deo frižidera sa najvećim promenama temperature. Svaki put kada otvorite vrata, jaja su izložena termičkom šoku. Unutrašnje police, posebno u sredini ili zadnjem delu frižidera, održavaju konstantnu, hladniju temperaturu i mnogo su bolji izbor. Temperatura u frižideru treba da bude 4 stepena Celzijusa ili niža kako bi se sprečio rast bakterija.

Kako proveriti da li su jaja još uvek dobra

Postoji nekoliko jednostavnih testova koje možete koristiti da proverite svežinu jaja pre nego što ih upotrebite. Najpoznatiji je test plutanja. Napunite posudu hladnom vodom i pažljivo stavite jaje u nju. Potpuno sveže jaje će potonuti na dno i ležati ravno.



Kako jaje stari, vazdušni džep unutar ljuske se širi, što uzrokuje da se starije jaje ili nagne ili stoji uspravno na dnu. Jaje koje pluta na površini je veoma staro. Iako je plutanje znak starosti i smanjenog kvaliteta, to ne znači nužno da je jaje pokvareno, već samo da ga treba dodatno proveriti.

Sledeći korak je provera mirisa. Uvek prvo razbijte jaje u posebnu, malu posudu. Sveže jaje gotovo da nema miris. S druge strane, pokvareno jaje ima nepogrešiv sumporni miris i treba ga baciti bez razmišljanja.

Na kraju, tu je vizuelni pregled. Nakon što razbijete jaje, pregledajte belance. Blago zamućenje je dobar znak jer ukazuje na svežinu. Potpuno bistro belance ukazuje na starije jaje, ali ne nužno i na loše.

Takođe je važno znati šta znače različite boje. Mala crvena mrlja pored žumanca je bezopasna, kao i bledo žuto-zelena nijansa koja potiče od vitamina B2. Međutim, ako primetite da je belance ružičasto, svetlozeleno ili prelivajuće, to je jasan znak bakterijske kontaminacije i svakako bi trebalo da ga bacite.

Mogu li se koristiti nakon isteka roka trajanja?

Jaje koje prođe vizuelni pregled i test mirisa gotovo sigurno je dobro za jelo do tri nedelje nakon isteka roka trajanja navedenog na pakovanju. Koristite ovaj datum kao smernicu, a ne kao definitivan. Međutim, isplati se biti oprezan.

Koliko dugo se jaja mogu čuvati? Ako niste sigurni u svežinu jajeta, najbolje ga je skuvati do kraja, tako da i belance i žumance budu potpuno tvrdi. Ovo pruža veću zaštitu od kuvanja u kojem jaje ostaje tečno. Najbolja zaštita je uvek pravilno skladištenje u frižideru od samog početka.

Autor: D.Bošković