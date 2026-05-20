Privatni avion ili foto studio? Beogradski koncept koji je zaludeo poznate i influensere

Na Instagramu se pojavio novi trend koji je brzo privukao pažnju poznatih, influensera i svih koji žele fotografije koje izgledaju luksuzno, drugačije i skupo. Na prvi pogled deluje kao kadar iz privatnog aviona: luksuzna sedišta, elegantan enterijer i atmosfera koja odmah asocira na putovanja, uspeh i jet-set stil života.

Ipak, ovo nije privatni avion. Ovo je JetSet Studio Belgrade, foto studio u Beogradu koji je osmišljen tako da izgleda kao unutrašnjost luksuznog aviona.

Ovakvi kadrovi nekada su delovali rezervisano samo za poznate, danas je ovakav vizuelni doživljaj dostupan svima koji žele da njihov sadržaj izgleda profesionalnije i upečatljivije. Upravo zbog toga, JetSet Studio je za samo godinu dana postao jedno od najzanimljivijih mesta za fotografisanje i snimanje u Beogradu.

Kroz studio su već prošla brojna poznata lica, brendovi, influenseri i kreatori sadržaja. Prostor nije pogodan samo za fotografisanje, nekoliko muzičkih spotova, reklama i serija snimani su upravo na ovoj lokaciji.

Enterijer studija pruža osećaj privatnog leta, luksuza i ekskluzivnosti, bez potrebe za stvarnim iznajmljivanjem aviona. Zato je idealan za fashion, beauty, lifestyle i luksuzne brendove, ali i za sve koji žele fotografije koje izgledaju kao da su nastale na potpuno drugom nivou produkcije. Mnogi mladenci su za obeležavanje svojih najlepših momenata izabrali baš ovaj studio.

Bilo da ste fotograf, influenser, muzičar, imate svoj brend ili jednostavno želite fotografije koje izgledaju drugačije od svega što već viđamo na Instagramu, JetSet Studio Belgrade je prostor koji vredi otkriti na vreme. Jer kao i svaki dobar vizuelni trend, najjači efekat ima onda kada ga među prvima iskoristite.

Više fotografija, primera snimanja i informacija o rezervaciji možete pronaći na Instagram profilu @jetsetstudiobelgrade.

Autor: D.Bošković