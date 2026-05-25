JEDNA REČ OTKRIVA DA LI VAM JE NEKO PRIJATELJ ILI LICEMER: Ovako je o testu bliskosti govorio Vladeta Jerotić

Izvor: Pink,rs/Krstarica, Foto: Beta/Miloš Miškov ||

Iskreno prijateljstvo često ne izgleda onako kako ga zamišljamo. Nije presudno koliko dugo nekoga poznajete ili koliko ste kafa popili. Prema razmišljanjima čuvenog srpskog psihijatra i filozofa Vladete Jerotića, prava bliskost se otkriva u mnogo zahtevnijem trenutku – kada dobijete kritiku. U tom trenutku prestaju sve maske i vidi se suština odnosa.

Kritika kao ogledalo odnosa

Jerotić je smatrao da se kvalitet prijateljstva ne meri prijatnim druženjima, već načinom na koji osoba reaguje kada čuje neprijatnu istinu. Ključna razlika između iskrenog prijatelja i površnog poznanika krije se u spremnosti da se čuje nešto što ne prija, ali može pomoći da se promenimo.

Većina ljudi izbegava otvorenu kritiku iz straha da ne naruši odnos, zbog čega se neprijatne istine prećutkuju. Jerotić je ukazivao na to da nas upravo ta tišina može udaljiti više nego iskrena reč, jer pravi prijatelj ima hrabrosti da kaže kada grešimo.

Snaga priznanja i reč koja menja sve

Prema ovom pristupu, postoji vrlo jasan trenutak koji služi kao kratka i jasna provera iskrenosti:

Prihvatanje: Ako možete da zastanete, razmislite i prihvatite mogućnost da je druga osoba u pravu, odnos ima potencijal za iskrenu bliskost.

Ljutnja: Ako reagujete besom i prekidom kontakta, to pokazuje da odnos nije bio dovoljno stabilan.

Jerotić je posebno naglašavao značaj sposobnosti da se kritika prihvati bez ega. Reč "hvala" u takvom trenutku ima ogromnu težinu. Ona ne označava slabost, već spremnost da se raste i uči, dok odbacivanje svake kritike vodi isključivo ka površnim i kratkotrajnim odnosima.

Iskren odnos se ne gradi samo na lepim trenucima, već na spremnosti da se čuje i prihvati istina, čak i kada ona boli.

Autor: D.S.

