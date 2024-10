Četiri načina na koje sami SABOTIRATE svoj ljubavni život

Pronalazak istinske ljubavi, odnosno srodne duše, mnogima predstavlja pravi izazov.

Sigurno ste mnogo puta od prijateljice čule: "Jednostavno su svi dobri muškarci zauzeti!" Ono o čemu one ne razmišljaju, ili vi same, činjenica je da žene za sebe vrlo često biraju isključivo pogrešne muškarce.

Ovim potezima same sebe sabotirate u pronalasku prave ljubavi:

Iskrivljujete realnost

Ako vam muškarac kaže da ne želi da se vezuje ili da nije spreman za ozbiljnu vezu, verujte mu. Nemojte to da shvatite kao izazov u kom se on zaljubljuje u vas i shvata da ste vi deo koji nedostaje u slagalici njegove sreće.

Ako vi želite vezu, s muškarcem koji ističe da je ne želi, nemate šta da tražite.

Prihvatate neprihvatljivo ponašanje

Vređa vas, ignoriše i omalovažava, a vi ga i dalje opravdavate? Da li vam je jasno šta tu ne štima? Ako sebe smatrate osobom vrednom ljubavi, pobeći ćete od takve osobe glavom bez obzira.

Prihvatate manje nego što zaslužujete

Ako ste svesne da niste u potpunosti zadovoljne vezom u kojom se nalazite, ali to opravdavate rečenicom da "može i gore", same stojite na putu svojoj sreći. Možda je muškarac koji ne usrećuje vas srodna duša neke druge žene, a neki muškarac koji ne usrećuje drugu ženu je vaša.

Ne znate šta zapravo tražite u muškarcu

Možda još niste sigurne koje tačno kvalitete treba da ima vaš idealni muškarac. To je sasvim u redu, no onda ne bi trebalo da forsirate vezu, nego da istražujete i dođete do zaključka šta tačno želite.

Autor: Pink.rs