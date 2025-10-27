Iako niko ne želi da prizna, ali OVO se zaista svima događa tokom se*sa!

Prva stvar koju pomislimo kada nam padne na pamet seks, jeste - senzualno, erotično, lepo i divlje. Retko se sećamo onih manje lepih detalja kao što su prljavo, znojavo i zbunjujuće.

Ako zaboravimo na romantične filmove i bajne scene u našoj glavi, ovo su stvari koje se redovno dešavaju tokom seksa i potpuno su normalne i prirodne.

Čudni zvukovi

Ženam stvarno zna biti nelagodno dok sa partnerom ne postanu emotivno prisniji. Onaj čudan zvuk koji podseća na ispuštanje gasova je zapravo višak vazduha koji ulazi u vaginu. To ne treba da ti bude čudno! Štaviše, to bi mogao da bude pokazatelj da ti i partner nemate monotoni seks. I da znaš, što više promenjenih poza tokom seksa, više će dolaziti do ovih zvukova.

Vodene fleke

Ne ovo nije mokraća, a ti ćeš verovatno pobeći u toalet čim je vidiš. Međutim, ne brini, on ti o tome neće reći ni reč. To su samo tečnosti koje ispuštaš tokom čina zadovoljstva, a od tvog organizma zavisi hoće li biti manje ili veće.

Suva kao pustinja

Bez obzira da li još uvek niste imali seks, ili ste ga pak imali i previše, nekad može doći do trenutka totalne suše "tamo dole". Koliko god da se trudiš, stanje se neće promeniti. I zato ne pokušavaj da imaš seks bez lubrikanta u tom slučaju. Iskreni savet - nemoj. Jer jako boli.

Misli koje ti se vrzmaju

Da li je to bivši, da li razmišljaš o napornom danu koji te čeka ili o tome šta treba da kupiš u marketu, a sve to dok je on na tebi - i to je normalno. Očigledno nisi raspoložena trenutno za seks i ne moraš se siliti. Možda vam druga runda prođe bolje.

Autor: Zorica Lazarević