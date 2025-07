MUČI VAS PATNJA POSLE RAZVODA ILI RASKIDA? Evo KOLIKO ona traje i KAKO se uspešno leči!

Kraj veze nikad nije lak, ali je svakako još teži ako još ima ljubavi. Iako osećate da je kraj sveta zbog slomljenog srca, imamo dobru vest - bol neće trajati zauvek i opet ćeš se zaljubiti.

Prema istraživanju obavljenom u The Journal of Positive Psychology, potrebno je 11 nedelja da se bolje osećate posle raskida veze. Međutim, treba 18 meseci da se bolje osećate posle razvoda. Svako od nas je zasebna jedinka i procesi tugovanja su zato različiti. Uzimajući u obzir i to da je ljubav zbunjujuća emocija, kraj bilo kog odnosa je jedinstven doživljaj. Postoje četiri koraka koji će vam pomoći da prebolite nekoga:

Dajte sebi vremena

Za neke kraj veze može stvoriti bol kao da im je partner umro. Ako izgubite kontakt i više se ne viđate sa osobom koju volite, zastrašujuće je zamisliti život bez nje. Ali važno je prihvatiti da u vašem životu više neće biti te osobe. Iako može da vam se učini da će taj period brzo proći ako ste zauzeti poslom i ljudima, ova faza zahteva tugovanje. Umesto da pokušavate da potisnete osećanja, dopustite sebi da ih osećate i brže ćete se oporaviti.

Odvojte vreme samo za sebe

Veze donose prelepo zajedničko vreme, ali i gubitak fokusa sa "ja" i prebacivanje na "mi". Kraj veze donosi jedinstvenu priliku da shvatite šta želite u svom životu, da pronađete nešto samo za vas. Iako je to kliše "uzmi vreme za sebe" - pronađite novi hobi, družite se sa prijateljima, radite stvari zbog kojih se osećate dobro. Kad se fokusirate na sebe, u sledeću vezu možete uneti dozu samosvesti koju niste imalli u prethodnoj.

Nemojte da se plašite da tražite pomoć

Parovi retko donose odluku o kraju u isto vreme, obično jedna strana bude iznenađena ili šokirana. Pored osećaja šoka, javlja se i osećaj odbijanja, što je normalno, a uz to se obično postavljaju pitanja vlastite vrednosti. Ako je vaš partner jasno rekao da ne želi više vezu sa vama i da nema šanse za pomirenje, prihvatite ono što govori i naravno fokusirajte se na sebe. To što je neko prekinuo vezu sa vama ne znači da niste vredni ljubavi. Uradite sve da se osećate bolje. To može uključiti i blokiranje te osobe s društvenih mreža, ali i bacanje poklona i zajedničkih fotografija u smeće. Razgovarajte o svojim osećanjima, ali postavite granice jer možda nećete imati snage da razgovarate o svim detaljima odnosa s prijateljima i porodicom. Međutim, razgovor o osećanjima može biti koristan i može vam doneti drugu perspektivu.

Vreme leči sve rane

Možda u ovom bolnom trenutku to ne želite da čujete, ali vreme leči stvarno sve rane. Kako vreme prolazi, podsetnici na vašu vezu neće ti biti tako bolni, a kroz nekoliko meseci neće uzrokovati ni tugu. Međutim, ako negativna osećanja ne isceljuju kroz duže vreme, možete da potražite i stručnu pomoć. Prva godina je najteža i bitno je da razumete sami sebe. Biće naravno trenutaka tuge i nostalgije, ali se uvek setite da raskid nije u potpunosti tvoja krivica. Nemoj prihvatati krivicu za to, ali istovremeno pokušajte da razmislite o tome šta ste mogli uraditi drugačije. Ako ponovo dođe do ljubavi, ući ćete u vezu kao najbolja verzija sebe. Bićete u stanju da volite još i više.

Autor: Zorica Lazarević