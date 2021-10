'KAKO JE TO MOGLA DA MI URADI?' Žena mu zatrudnela, iako on nije bio tu 10 meseci! Kad je spomenuo razvod, desio se preokret!

Kada je Čarls Stjuart iz Dentona u Teksasu prihvatio da ode u Kinu da radi u velikoj kompaniji u Šangaju, nije ni mogao da pretpostavi da će ga tamo sedam meseci kasnije dočekati epidemija.

Još gore, Čarls se brzo i sam zarazio i devet dana lekari su se borili za njegov život dok je bio na respiratoru. Spasen je, a onda je nešto kasnije saznao od supruge da je trudna.

Čarls zbog epidemije nije mogao da napusti Kinu sve do leta 2020. godine, kada se Majra porodila. U Šangaju je proveo ukupno 10 meseci. U intervjuu za KXAN News otkrio je da je želeo da se po povratku iz kuće razvede od nje.

– Dok sam bio u Šangaju svako veče smo se čuli, gledali, ljubili jedno drugo preko ekrana. Kada sam se zarazio i zaglavio u bolnici javio sam joj da me ne čeka i da verovatno neću preživeti. Nismo se potom čuli više od dva meseca. U bolnici mi je neko ukrao telefon i punjač, a nisam imao sredstava kod sebe da nabavim drugi. Tek kada sam izašao, uspeo sam da se preko nekih kolega snađem i dobijem novi telefon. Žena mi je prilikom prvog razgovora prećutala da je trudna. To nisam ni znao čitavih mesec i po dana posle dolaska u hotelsku sobu. Pravila se da je sve u redu, da nema ništa novo, iako sam po njoj video da nešto krije – rekao je Čarls.

Nekoliko dana pre povratka kući, priznala mu je da je trudna. Zaplakala je preko Skajpa ali od sreće. Kako on nije znao ništa o trudnoći, prekinuo je vezu.

– Bio sam strašno ljut. Imali smo ćerku od šest godina, lep brak, pomisao na njih dve me je održala u životu u bolnici. Kako je to mogla da mi uradi, da me tako brzo otpiše? Čim sam izašao iz bolnice rekla mi je da je bila ubeđena da sam umro, jer se nisam javljao više, a nije imala nikakvih informacija od drugih o meni. Shvatio sam da je brzo krenula dalje sa životom i to je bilo to. U avionu sam samo razmišljao o bratu i selidbi koja me čeka, jer je kuća bila na nju, a i ćerku će sigurno dobiti na sudu. Smislio sam da odmah odem do brata i tamo nastavim da živim – rekao je Čarls.

A onda se desio neviđen preokret.

– Kući me je sačekala uplakana, ali sa nekakvim balonima. Zagrlila me je, a ja sam otišao besno u drugu sobu sa ćerkom. S njom sam sedeo i samo plakao, grlio sam je. Potom je ušla Majra i pitala me je što sam poslednji put prekinuo vezu i što sam ljut kad ću postati po drugi put otac? Gledao sam je zapanjeno, optuživao sam je da laže. Tada mi je objasnila da je išla na veštačku oplodnju sa zamrznutim embrionima koje sam ostavio godinu dana ranije za ‘ne daj Bože’. Kao da sam predosećao da nešto može da mi se desi, dogovorili smo se da ih zamrznemo, da ona može ponovo jednom da zatrudni ako me nema. Bio sam u haosu, u bunilu! Izvinjavao sam joj se milion puta. Odmah mi je oprostila, shvatila je kako je sve izgledalo iz moje tačke gledišta. Nisam joj dao prostora da mi sve ispriča šta je uradila za to vreme – kaže Čarls koji je u međuvremenu postao otac još jedne devojčice.