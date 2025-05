PLAŠE IH SE I IZBEGAVAJU: Ovakve žene muškarcima nikako nisu po volji!

Psiholozi imaju svoje objašnjenje - postoje vrste ponašanja koje muškarci mogu da podnesu, a postoje i one vrsta ponašanja zbog kojih ih žene plaše. Ovo je osam tipova žena koje muškarci izbegavaju:

Previše tajanstvene žene

Postoji izreka da "svaka žena treba da ima tajnu". Naravno, to je do određene mere istina. Ali kad žena počne da se ponaša previše misteriozno, a zatim nestane na nekoliko dana, bez ikakvog objašnjenja, ne javlja se na telefon ili u poslednjem trenutku odustane od dogovora, to nijedan samopouzdani muškarac neće tolerisati, čak i ako mu se ona sviđa.

Koristoljubiva žena

Ovo nema potrebe dodatno pojašnjavati. Takve žene uvek obraćaju pažnju samo na one koji žive u novcu i luksuzu. Jedini kriterijum pri njenom odabiru sledećeg "životnog partnera" je pitanje: "Šta on može da mi ponudi?". Dakle, takva žena će otići čim pronađe onog koji ima više.

Žene s previsokim zahtevima i očekivanjima

Takva žena nikad se ne može u potpunosti zadovoljiti niti usrećiti. Ona će uvek prebaciti odgovornost za svoj život i sve što joj se događa na partnera. Takođe, ako muškarac ne opravda njene nade i očekivanja, uslediće vikanje i prebacivanje krivice. Kao što znate, neprestano nastojati da neko bude srećan i živeti prema nečijim očekivanjima je težak posao. Stoga, muškarac takav odnos izbegava.

Emocionalno nestabilne žene

Takve žene obično "od muve prave slona". One se ne hrane hlebom nego skandalima. Obično su prilično toksične jer isisavaju energiju i hrane se količinom emocija i živaca koje ljudi oko njih troše. Što više takvih situacija stvaraju, to je bolje za njih. One mogu iznenada da puste suzu, a nakon nekoliko minuta mogu ponovo da se smeju kao da se ništa nije dogodilo. Naravno, vrlo je teško imati blizak i dugoročan odnos s takvom osobom jer nije jasno šta se može očekivati od nje u sledećem trenutku.

Žene koje omalovažavaju muškarca

Ove žene sve mogu da urade same i sve znaju bolje od drugih. Takve žene lako je prepoznati jer njihove fraze najčešće počinju s "Ja lično...", "Ja ću popraviti slavinu jer čini mi se da tebi ne ide...". Isto tako, muškarci je obično primete već na prvom "dejtu", kad nakon večere u restoranu odmah izjavi: "Platiću za sebe, ne želim da ti nešto dugujem".

Naravno, takve žene negde duboko u duši takođe žele ljubav i brigu, žele da se opuste i prestanu sve da obavljaju same. Ali zbog nesrećnog iskustva u prošlosti, sada više ne veruju muškarcima i ne očekuju nikakvu pomoć od njih. Naravno, ovakve žene mogu da se "zagreju", ali pre toga muškarac mora da bude spreman da prođe kroz fazu stalne devalvacije svega što čini za nju, nepoverenja i odbijanja.

Autor: Zorica Lazarević