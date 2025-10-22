ZDRAVLJEM DO BOLJIH INTIMNIH ODNOSA: Uvedite ovu zdravu NAVIKU i tokom svakog odnosa ćete PUCATI OD STRASTI

Mnogi ljudi znaju da je vežbanje važno za fizičko zdravlje, ali možda niste znali da su redovne vežbe ključne i za vaše - s*ksualno zdravlje.

Četrdeset tri odsto žena i 31 odsto muškaraca ima neki oblik s*ksualne disfunkcije, a gojaznost i nedostatak vežbanja su često uzroci tog stanja. Studija objavljena u časopisu "The Journal of S*xual Medicine" pokazala je da muškarci sa većim obimom struka ili sa povišenim indeksom telesne mase imaju za 50 procenata veću verovatnoću da dobiju erektilnu disfunkciju, dok je otprilike polovina gojaznih žena prijavila probleme sa s*ksualnom aktivnošću i željom za s*ksualnim odnosima, rezultati su studije objavljene u časopisu "Obesiti".

Žene koje su vežbale do šest sati nedeljno, nasuprot tome, pokazale su manji s*ksualni stres i otpor prema intimnim odnosima u poređenju sa ženama koje nisu vežbale, prema studiji iz 2021. godine. Osobe koje vežbaju takođe su pokazale viši nivo želje za s*ksom, veće uzbuđenje i jače orgazme.

Istraživanje s*ksualnog života ne bi trebalo da bude tema za izbegavanje

"Ovo je zaista medicinsko pitanje kojim bi trebalo da se bavimo kao deo opšteg zdravlja i dobrobiti, ali i dalje je reč o tabu temi, što nikako ne bi trebalo da bude", rekla je dr Karin Ajlber, urolog iz medicinskog centra Kedars Sinaj u Los Anđelesu i stručnjak za s*ksualno zdravlje.

S*ks je važan deo ljudskog bića, a njegov značaj nije samo u razmnožavanju. Kvalitetna s*ksualna aktivnost ima veliki uticaj na mentalno i emocionalno zdravlje, kvalitet života i snagu intimnih odnosa. Niz studija to potvrđuje, ukazujući na to da su s*ks i bliskost važni u više aspekata blagostanja, kao što su osećaj razumevanja, brige i prihvatanja.

Vežbe polačavavaju cirkulaciju ili protok krvi i pomažu da se obezbedi zdrav cirkulatorni sistem. A snažan, nesmetan protok krvi je ključ za uzbuđenje.

Kod muškaraca pomaže u erekciji, a kod žena je ključna za vaginalno okruženje. Kada redovno vežbate, razvijate i veću izdržljivost. To je važno za s*ksualno zdravlje, jer je s*ks - sam po sebi vežba. Klinika Mejo upoređuje s*ksualni odnos sa penjanjem po stepeništu dok studija Nacionalnog instituta za zdravlje kaže da pola sata s*ksualne aktivnosti može sagoreti 125 kalorija za muškarce i skoro 100 za žene, slično hodanju brzinom od oko pet kilometara na sat.

Jednom kada uspostavite rutinski režim vežbanja, osećate se spremnijim i vitkijim. Ovo, zauzvrat, poboljšava samopoštovanje.

"Ništa nije s*ksipilnije od samopouzdanja", rekla je dr Ajlber. Zaista, studija iz 2019. objavljena u "Journal of Personality" otkrila je da žene imaju jači interes za muškarce sa većim samopouzdanjem, bilo da je to samopouzdanje urođeno ili stečeno.

Uticaj antidepresiva

Pod stresom, anksioznošću ili depresijom može se smanjiti vaš libido. Depresija je posebno često povezana sa problemima sa s*ksualnim funkcionisanjem, a što je depresija teža, to su problemi gori, prema studiji iz 2018. objavljenoj u Indian Journal of Psychiatry.

Studija je pokazala da je ovo posebno tačno kada su u pitanju s*ksualna želja i zadovoljstvo. Srećom, vežba je odlična u borbi protiv stresa, anksioznosti i depresije, što se može pretvoriti u oživljeni s*ksualni nagon.

Antidepresivi su takođe poznati po tome što negativno utiču na vaš libido, rekla je Ajlber, tako da ako vežbanje može da vam pomogne da smanjite dozu ili ih potpuno izbacite, tim bolje. Usvojite redovan program vežbanja i vaše opšte zdravlje će se poboljšati.

Vežbanje vam može čak pomoći da sprečite ozbiljna stanja kao što su visok krvni pritisak i dijabetes, koji ponekad zahtevaju lekove koji sprečavaju s*ksualno uzbuđenje. Ova dva medicinska stanja takođe mogu oštetiti sitne arterije u penisu, što dovodi do erektilne disfunkcije. U stvari, erektilna disfunkcija je često jedan od prvih uočljivih neželjenih efekata visokog krvnog pritiska i dijabetesa.

Autor: Zorica Lazarević