TREĆINA ŽENA NE DOŽIVLJAVA ORGAZAM: Kako da baš svaki put dođete do vrhunca?

Iako vam to što ne dostižete vrhunac izgleda kao zdravstveni problem, budite sigurni da je daleko od toga. Vi ste sami sebi problem. Da, baš tako. Ispratite ove tehnike i dostići ćete maksimalni užitak koji seks može da vam pruži.

Ne brinite, nećemo vas savetovati da meditirate. Ali, istina je da smesta morate da promenite način razmišljanja ukoliko želite da opravdate očekivanja koja imate od partnera i seksa uopšte. Evo nekoliko stavova koje morate izbrisati:

’’Moram da doživim orgazam’’

U redu je da želite i da se nadate da će sledeći put i orgazam biti uključen u vaš seksualni odnos, ali ne smete dozvoliti da vam to postane opterećenje. Nećete biti u stanju da se usredsredite na partnera i na sam čin ukoliko vam ova misao stalno prolazi kroz glavu. Ne možete prisiliti sebe da doživite orgazam, on dolazi spontano i dok ste u ljubavnom zanosu. Zato se za promenu opustite.

’’On mora da me dovede do orgazma’’

Zaboravite na to da je vaš orgazam njegova, i samo njegova obaveza. Ukoliko mislite da ste samo vi zaslužni za to što je on doživeo orgazam, varate se. Potrebno je da se oboje uključite kada se radi o orgazmu.

Činjenica je da on treba da zna načine na koje da vas dovede do vrhunca, ali vam to ništa ne znači ukoliko samo sedite skrštenih ruku čekajući da vam orgazam padne sa neba.

Najbolji načini da svaki put doživite orgazamPostoji mnogo načina putem kojih možete doći do vrhunca, zato nemojte ograničavati sebe na jedan ili dva. Istina je da možete naučiti kako da svaki put doživite orgazam, verovali ili ne. Jedino što je potrebno je strpljenje.

1. Predigra najbolje funkcioniše

Ovo nije prazna priča – što ste više zagrejani na početku, veće su šanse da kasnije doživite orgazam. Možete otkriti sve tačke koje šalju signal zadovoljstva vašem mozgu tokom masturbacije.

Ukoliko imate problem da direktno saopštite partneru ovakve stvari, jednostavno ga možete indirektno usmeriti ka svojim osetljivim tačkama.

2. Bradavice i kukovi

Jednom kada vaš partner počne da istražuje vaše telo prstima, usmerite ga na bradavice i kukove. Ove erogene zone vam mogu pomoći da dostignete vrhunac. Pored toga, lagani dodiri po bradavicama tokom oralnog seksa će ubrzati proces.

3. Ne opirite se

Muškarci se jako često pojave niotkuda i počnu da vas dodiruju ili ljube dok radite nešto po kući. Žene jako često greše sprečavajući ih u tome. Ono što ne znate je da se nenajavljeno dodirivanje i ljubljenje u 90% slučajeva pretvori u izvanredan orgazam – čak i bolji od onog koji očekujete.

4. Tajna sa oralnim seksom

Jako je važno da upozorite vašeg partnera da su porno filmovi napravljeni tako da izgledaju vrelo. Ukoliko se bude ’’bacakao’’ jezikom kao porno glumac, neće postići apsolutno ništa. Tajna je u kontinuiranim pokretima oko klitorisa. Jedino tako će podići zadovoljstvo na potpuno novi nivo.

Povremeno ravnanje i lagani pritisak vrhom jezika na klitoris, kao i ujednačeno kretanje gore-dole će vas dovesti tamo gde želite. Razlog tome je kontinuitet.

Autor: Z.L.