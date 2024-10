Bio joj je kum na venčanju, a sada sa njim ima decu: Dok se udavala za muža, sve vreme je želela njegovog najboljeg prijatelja

Desiri Vajt (32) razvela se od supruga kako bi se udala za svog dugogodišnjeg prijatelja i kuma Brajanta, ali tu priči nije kraj jer je njihova ljubavna priča započela na dan njenog prvog venčanje, piše NY Post.

- Brajant i moj bivši suprug postali su najbolji prijatelji kada su se upoznali i sve su radili zajedno. Ja sam njemu stalno nameštala dejtove i bila sam na nekim dvostrukim dejtovima s njim. Nikada mi nije palo na pamet da imamo nešto više od prijateljstva - rekla je, insistirajući na tome da nije gajila nikakve emocije prema svom sadašnjem suprugu tokom godina u kojima su se družili.

Na dan svog venčanja, Desiri je zaplesala sa svojim kumom, a dok su igrali Brajant ju je iskreno upitao zašto mu nikada nije prižila priliku. Darsi je bila zbunjena i mislila je da je Brajant samo pijan. Njen brak sa mužem krenuo je vrlo brzo u užasnom pravcu jer je njen suprug počeo da se ponaša neobično. Vrlo brzo Brajant je od prijatelja koji joj pruža utehu zbog užasnog odnosa sa mužem, postao ljubavnik.

- Kada smo bivši i ja prekinuli i razveli se, pala sam u depresiju i zatvorila sam se od svih. Brajant mi nije dao da se maknem od njega. Stalno je bio uz mene i tešio me, a u jednom trenutku me, na moje veliko iznenađenje i poljubio. Kada me je poljubio, nisam se izmakla, a onda sam mu uzvratila. Bila sam šokirana jer je taj poljubac bio zaista dobar. Osećala sam se dobro i prirodno - ispričala je.

Nakon godinu dana njihove veze zatrudnela je s njihovim prvim sinom, koji sada ima devet godina, a par se venčao 2012. Danas imaju četvero dece i vrlo su srećni.

Autor: Marija Radić