NISU IM OMILJENE! Muškarci ne vole ove poze, a evo šta je razlog

Iako se često veruje da muškarci jednostavno obožavaju s*ks i da im ništa što se toga tiče ne može smetati, pokazalo se da ipak nije tako.

Međutim, i muškarci, baš kao i mnoge žene, ne vole pojedine s*ks poze, a sada su otkrili i o kojima je tačno reč.

Stojeći s*ks

Iako žene možda misle da je to zaista strastveno, muškarcima to baš i nije ugodan položaj. Ako je partner viši od vas, njemu to vrlo brzo može postati poprilično neugodno. Ovde se takođe računa za s*ks pod tušem, gde može biti prilično tesno, pa samim time i pomalo neugodno.

Kaubojka

Mnoge žene smatraju da je muškarcima ovo jedna od najdražih poza, ali se ispostavilo da to nije istina. To nije samo zato što vole aktivno učestvovati, već pre svega zato što ih brzi pokreti teraju da strahuju za svoj penis. Nažalost, tako raspoloženje vrlo brzo nestane.

"Kašika" poza

Čak je i poza kašike za koju ste možda mislili da je muškarcima draga poza, zapravo i nije toliko. Razlog tome nije samo ograničena sloboda kretanja, već i nedostatak kontakta očima. Oni vole videti želju u očima bolje polovine, tako da ovaj položaj za njih baš i nije sjajan.

Sve komplikovane poze

Kad je s*ks u pitanju, muškarci su jasni. Ono što im se nikako ne da raditi su neki komplikovani i teški Kamasutra položaji za koje prvo moraju da pročitaju uputstva kako bi razumeli sve što treba da urade.

Preferiraju poze koje ne zahtevaju mnogo objašnjavanja i razmišljanja.

Autor: Snežana Milovanov