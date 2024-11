Proveravate telefon partnera? Evo šta to tačno znači i šta govori o vama

Poverenje se smatra osnovom svakog, pa tako i ljubavnog, odnosa.

Ako ono nedostaje ne može da bude ni stabilnog odnosa između dvoje ljudi. Klasičan primer nepoverenja je listanje poruka na telefonu ili mejlova voljene osobe. Međutim, da li je ponekad opravdano uzimanje telefona partnera u ruke, bez njegovog znanja?

Verovatno ćete pomisliti da bi takvo ponašanje moglo označiti kraj ljubavne veze. Ali najnovija istraživanja pokazuju da više od polovine osoba koje su u srećnoj vezi (pa čak i braku) s vremena na vreme prelista poruke na telefonu svog voljenog. Takođe te iste osobe priznaju da njihova namera nije utvrđivanje neversta ili bilo šta slično, već jednostavno radoznalost. Osim toga one same kažu kako sasvim realno očekuju da i njihov partner radi isto.

Iznenadiće vas i činjenica da su muškarci oni koji više “njuškaju” po teleofnima svojih lepših polovina. Obično biraju vreme kada je devojka u kupatilu ili kada zaspe noću, da na miru pregledaju njene konverzacije sa drugim ljudima. I mada oni ne traže dokaze da se osoba dopisuje sa drugim muškarcima i samim tim ugrožava njihovu vezu, znatiželja poput ove može tvrde stručni psiholozi zaista da poljulja jednu vezu, ako bude otkrivena.

ŠTA VAS MOŽE NAVESTI DA “NJUŠKATE” PO NJEGOVOM TELEFONU?

Pre svega, ako ste već jednom doživeli neverstvo, uvek će u vama postojati taj mali crv sumnje. Ako vas je bivši partner varao, trebaće mnogo truda i vremena da naučite kako nekom ponovo u potpunosti da verujete. Što je sasvim razumljivo. S druge stranom ovom aktivnošću se bave osobe koje imaju nisko samopouzdanje. Ako partner na primer ima dobar deo ženskih prijatelja ili zgodne koleginice na poslu za koje znate, vrlo je verovatno da ćete hteti da otkrijete kako sa njima komunicira.

KAKO ODOLETI ISKUŠENJU?

Naime, ako nekad dođete u priliku da pročitate poruke svog voljenog, prvo što treba sebi da postavite je pitanje – zašto to radim? Da li postoji razlog da sumnjate u svoju voljenu osobu? Ako postoji, to se svakako ne rešava čitanjem njegovih poruka sa drugim ljudima. Komunikacija je najvažnija, jer ona dovodi do porasta poverenja među partnerima. Najgore što može da vam se dogodi je da pogrešno protumačite poruke koje ste pročitali i da izazovete svađu pa čak i raskid zbog nepromišljenosti.

Imajte na umu, ako neko ne zaslužuje vaše poverenje, onda sa tom osobom i ne treba da budete u vezi.

Autor: Snežana Milovanov