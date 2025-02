Kada prevaziđete ova četiri straha, nikada više nećete ostati zaglavljeni u lošoj vezi

Većina nas je bar jednom u životu prošla kroz emocionalno iscrpljujuću i toksičnu vezu. Ponekad je odmah jasno da nešto nije kako treba, ali u drugim situacijama loša veza se neprimetno uvuče u naš život i pre nego što shvatimo šta se dešava, već smo potpuno uvučeni u taj destruktivni odnos.

Loše veze su opasne iz više razloga – povećavaju stres, crpe energiju i polako uništavaju samopouzdanje.

Međutim, čak i kada prepoznamo obrasce toksičnih odnosa, ostaviti ih iza sebe može biti izuzetno teško.

Evo četiri straha koje moraš da prevaziđeš kako se više nikada ne bi zaglavio u lošoj vezi:

1. Strah da nikada nećeš naći nekog drugog

Sasvim je prirodno da se plašiš kako će tvoj život izgledati bez te veze. Možda misliš da nikada nećeš pronaći nekoga ko će te voleti ili biti uz tebe.

Često toksični partneri koriste upravo taj strah kako bi manipulisali i zadržali te u vezi. Prema istraživanju objavljenom u American Journal of Family Therapy, mnogi manipulatori nastoje da stvore osećaj da su "nezamenljivi" i da te niko drugi neće voleti.

Ali, ako dopustiš da strah diktira tvoje odluke, nikada nećeš napraviti promenu. Pravi rast dolazi tek kada izađeš iz svoje zone komfora – iako to može biti zastrašujuće, neophodno je za tvoju sreću.

2. Strah da odustaješ od nekoga ko može da se promeni

Loše veze često podstiču zavisnost od partnera, odnosno potrebu da pomažeš nekome da postane bolja osoba, čak i kada on sam to ne želi. Možeš da veruješ da će tvoj trud pomoći partneru da postane brižniji i saosećajniji, zbog čega ni ne razmišljaš o prekidu veze.

Međutim, važno je da shvatiš da ne treba da menjaš osobu sa kojom planiraš da provedeš život.

Terapeut Glorija Brejm ističe da se ljudi mogu promeniti samo ako sami to žele. "Ne možeš promeniti nekoga, ali možeš mu pomoći da oslobodi svoje strahove ili da donosi bolje odluke. Ipak, promena mora doći iznutra, a ne pod prisilom", navodi istraživanje objavljeno u Journal of Personality and Social Psychology.

Ako osoba nije spremna da radi na sebi, tvoj trud neće doneti rezultate – a ti ćeš samo ostati zaglavljen u iscrpljujućem odnosu.

3. Strah da nećeš moći da preživiš bez njih

Ako si godinama ili čak decenijama zavisio od partnera, može ti biti teško da zamisliš život bez te osobe. Možda si toliko navikao na tu dinamiku da si izgubio dodir sa sopstvenim željama i vrednostima, što dodatno otežava izlazak iz veze.

Tvoj partner te je ubedio da je taj toksičan odnos "normalan" i da će tvoj život zauvek izgledati tako. Ali to nije istina.

Iako deluje zastrašujuće, ti si sposoban da preživiš sam i da ponovo naučiš kako da voliš sebe. Uz pravi pristup i podršku, možeš da izgradiš život u kojem si srećniji i ispunjeniji nego što si ikada bio u lošoj vezi.

4. Strah da očekuješ previše

Posle duge toksične veze, možeš da počneš da mešaš haos sa ljubavlju. Intenzivni usponi i padovi u vezi mogu postati zavisnost, jer neki ljudi nesvesno traže nestabilnost i dramatične emocije.

Mitzi Bokman, stručnjak za veze, postavlja ključno pitanje: "Da li si svestan da su možda tvoji izbori razlog zašto ne možeš da pronađeš zdrav odnos?"

Ljudi koji su navikli na haos često nesvesno traže uzbuđenje u disfunkciji, umesto stabilnosti i mira.

Možda čak osećaš da su "mirni trenuci" u vezi dosadni, jer si navikao da uvek budeš u pripravnosti.

Ali zapamti – haos nije ljubav.

Ako si u vezi u kojoj su drama i nesigurnost postali normalni, vreme je da se zapitaš da li zaista zaslužuješ takav odnos. Napustiti lošu vezu može biti teško, ali ti zaslužuješ bolje i vredniji si nego što misliš, piše Your Tango.



Autor: Jovana Nerić