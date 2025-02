Odmor je lekovit, ali psiholozi znaju tri stvari koje su još i bolje za brak od toga

Većina parova, pogotovo sa decom, sanja o odmoru — trenutku da se opuste, uzmu predah i ponovo se povežu.

Ipak, prema psihologu dr Džonu Gotmanu, poznatom po istraživanjima iz "Laboratorije za ljubav", trajna ljubav se hrani sitnim, svakodnevnim trenucima povezivanja.

Evo tri dnevne navike koje će ojačati vaš brak:

1. Radite sitne, pažljive stvari jedno za drugo

Prema stručnjaku za veze dr Džeku Itou, mali znaci ljubavi i dobrote mnogo znače. U svom članku „Kako pokazati ljubav u braku“, objašnjava da velike stvari koje radimo, kao što su rad za platu, pravljenje obroka i briga o deci, predstavljaju obavezu. Male pažnje, međutim, pokazujete zato što želite — jer vam je vaš partner važan.

U knjizi Sedam principa za uspešan brak, dr Gotman piše da Holivud iskrivljuje našu predstavu o romantičnoj ljubavi:

„Gledajući Hemfrija Bogarta kako sa suzama grli Ingrid Bergman možda ubrzava srce, ali stvarna romansa opstaje u svakodnevnim trenucima pažnje.“ Parovi koji cene jedno drugo jačaju svoju vezu. Kada pomislim na to, osećam se voljeno kada moj muž uradi najjednostavnije stvari za mene, kao što je da mi pripremi tanjir za večeru ili mi pošalje poruku da vidi kako sam.

Skoro svako jutro, muž donese bebu sa čistom pelenom. To je ljubav, prijatelji.

2. Svaki dan odvojite vreme da kažete „da“ jedno drugom

Vreme je često neprijatelj zauzetih parova, ali vreme provedeno u pozitivnim interakcijama s partnerom je neophodno. Dr Gotman piše da supružnici stalno traže pažnju jedno od drugog — započinju razgovor, traže uslugu, i uspešni parovi su oni koji se okrenu jedno ka drugom. Kažu „da“ zahtevima za pažnju i ljubav, što gradi poverenje, temelj svake veze.

Na primer, prošle nedelje muž je proveo sate uređujući dvorište. Više puta je pitao da li sam videla šta je završio, a ja sam barem dva puta rekla da nisam, nastavljajući s presavijanjem veša. Kasnije sam shvatila da želi da deli radost tog trenutka sa mnom. Otkako sam to shvatila, obišla sam dvorište nekoliko puta, uživajući u njegovoj radosti zbog rada u prolećnom vrtu.

3. Uspostavite zajedničke rituale i dnevne navike u braku

Moćno je imati „samo naše“ trenutke u vezi. Kako terapeuti kažu, rituali osiguravaju da je vaš odnos poseban. To su redovne aktivnosti ili tradicije koje delite kao par i služe za jačanje vaše veze.

Na primer, ja imam odnos ljubavi i mržnje prema Netfliksu — želela bih da slobodno vreme koristim za čitanje, ali gledanje serija zajedno je jedan od najboljih rituala koji moj muž i ja imamo. Čim uspavamo decu, praktično trčimo na kauč i počinjemo s našom serijom. Delimo ceo taj proces, i ako zvuči kao da branim naviku, zaista to radim.

Naš ritual je da veče završavamo zajedno, uživajući u onome što oboje volimo. Kada konačno odem na taj sanjani odmor, želim da to bude s puno ljubavi i poverenja. Želim osećaj da je moj partner i dalje moj životni saputnik i izvor radosti. Istraživanja pokazuju da parovi koji se zajedno smeju imaju srećniju i zdraviju vezu od onih koji to ne čine, navodi se na Gottman Institute, a prenosi Your Tango.



Autor: Jovana Nerić