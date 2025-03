Da li supružnici moraju da nose burme? Srpkinja pitanjem napravila haos na društvenim mrežama: Odgovori ostavljaju bez teksta

Burma na ruci je u mnogim kulturama jedan od najprepoznatljivijih komada nakita koji postaje obavezan nakon što dvoje ljudi stupi u bračnu zajednicu. Ipak, u savremenom društvu sve više se postavlja pitanje koliko je zapravo neophodno nositi burmu da bi veza bila potpuna.

Slično pitanje zanimalo je nedavno i jednu Srpkinju koja je na Iks mreži upitala druge kako bi reagovali kada bi im partneri iskreno priznali da ne žele da nose burmu.

"Je li bi vam bilo okej da vaš partner odbije da nosi burmu?", napisala je ona.

"Da ne nosi? Jedino ako nema taj prst"

Njeno pitanje izazvalo je različite reakcije. Dok su neki smatrali da to znači neslaganje sa tradicionalnim vrednostima braka, drugi su tvrdili da prava posvećenost i ljubav nisu vezani za komad nakita na ruci.

"Mi ih nismo nikad ni kupili", "Mi kupili za crkveno, odnosno ja imam jedna prsten sa opštinskog i sa crkvenog a muž je za crkvu uzeo jedan. Mora!", "Da ne nosi? Jedino ako nema taj prst", "Hm, meni ne bi bilo svejedno, ali istina je, ako neko hoće da te vara, varaće te i sa burmom", "Objektivno ne bi, ali subjektivno mozak bih mu probila", "Moj muž ne nosi, nije mogao da se navikne. To ne znači da je on loš muž ili otac. Važniji mi je kvalitet našeg odnosa nego da li nosi burmu ili ne", "Bogami neka me izvinu svi, ali ako burma postoji ima da je nosi i on i ja", glasili su samo neki od komentara ispod objave.

"Nije smeo da se pojavi ženi na oči tri dana"

Tada se javio jedan Srbin pa dodao:

"Ovo me podsetilo na mog kolegu s posla koji je izgubio burmu na raftingu s firmom. Nije smio ženi na oči tri dana nakon toga".

Srpkinja, koja takođe spada u grupu onih koji ne vide problem da se burma ne nosi, otkrila je kako je ona prihvatila muževljevu ideju da prsten skine.

"Moj je odbio. Uzela sam burmu, otišla u zlataru i zamenila za brutalne minđuše. Tako da je svako iz toga dobio nešto", napisala je ona.

Autor: Snežana Milovanov