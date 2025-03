Ne puštajte ga: Ovo je 15 malo 'dosadnih' znakova da će muškarac biti odličan muž

Odlučiti da li ćete provesti ostatak života sa nekim nije nimalo lak zadatak - to je jedna od onih odluka koje mogu biti podjednako zastrašujuće kao i odluka da postanete odgovorni za drugo ljudsko biće.

Kako možete znati da li će on biti taj na koga možete računati u teškim trenucima? Da li će vas i nakon mnogo godina zajedničkog života i dalje izvoditi na romantične večere?

Evo 15 znakova da će muškarac biti odličan muž:

1. Uživanje u vašim malim zadovoljstvima

Muškarac koji je materijal za muža dolazi kući posle napornog dana, preskače odlazak u svoju "mušku pećinu" i umesto toga vadi iz ranca pet pakovanja vaših omiljenih čokoladica - iako on ni ne voli čokoladu. Zatim kaže: „Salo na stomaku? Kakvo salo? Obožavam tvoje obline.“ Rastopili ste se, zar ne?

2. Ponosno priča o vama svima koji žele da slušaju

Pravi muškarac se ne ustručava da priča o vama pred svojim prijateljima, porodicom, frizerom, prodavcem u radnji na uglu ili čak svojom mamom. On misli da ste neverovatni i želi da svi to znaju.

3. Voli vaše mačke

Ili se barem trudi da ih voli. A ako ih ne voli, makar se ne žali previše kada mu nakon nedelju dana druženja sa vama sva garderoba izgleda kao da je pustila bradu.

4. Voli vašu vrstu ludila

Muškarac koji je materijal za muža ostaje uz vas čak i kada ste potpuno nerazumni ili loše raspoloženi. On shvata da i on može biti naporan. Jer, realno, vi se međusobno razumete.

5. Ide sa vama u dom za stare da poseti vašeg dedu

Zna koliko vam je teško da vidite dedu tamo i zato vas ne samo prati do tamo, već i srdačno razgovara s njim, čak i kada je istu priču čuo već 5.238 puta. To je muškarac vredan udaje.

6. Svađa se pošteno

Čak i kada dođe do svađe, on zna kako da ostane smiren i razuman. Možda čak predloži da primenite vežbu aktivnog slušanja koju vam je predložio terapeut za parove - iako je na terapiju išao samo zbog vas. Studije kažu da su rasprave zdrave za vezu, a parovi koji se svađaju često duže ostaju zajedno.

7. Uvek se seti da uradi ono što volite

Znate ono nešto što vas potpuno obara s nogu? Muškarac koji vas zaista voli ne zaboravlja te sitnice koje vas usrećuju.

8. Nema problem da se glupira pred drugima

Ako na svakoj svadbi pleše svoj omiljeni ples inspirisan britpop grupama iz srednje škole, i vi to obožavate (ili makar tolerišete), znajte da je on pravi. A kada vas u sred tog njegovog plesnog performansa uhvati za ruku, zavrti i pokuša da vas elegantno obori unazad, skoro izazivajući da vam haljina sklizne—znate da ste našli svog čoveka.

9. Nije ljubomoran

Razume da niste prestali da primećujete atraktivne ljude samo zato što ste u vezi. Veruje vam, a to je najvažnije.

10. Razume da najzdraviji parovi nisu vezani jedno za drugo 24/7

Studije pokazuju da najbolji parovi vode svoje živote i donose nova iskustva u vezu. Zato mu nije problem ako želite da odete na piće sa prijateljima nakon joge, niti vas osuđuje kada poželite vikend putovanje sa kolegama.

11. Spreman je da proba nove stvari zbog vas

Iako mrzi jogu, ide sa vama na prve časove jer ste uvereni da je to vaša nova životna strast. Pritom pada iz svake poze na svakih pet minuta i prevrće očima, ali se na kraju ipak ponosi što je zapamtio kako izgleda Ratnik II.

12. Napiše pesmu o vama

Čak i ako niste tip koji voli romantične filmove, ne možete ostati ravnodušni kada napiše pesmu o tome kako ste pomalo luckasti, ali neodoljivi.

13. Spreman je na avanture

Ako vas odvede na let paraglajderom za vaš 30. rođendan samo zato što je to oduvek bio vaš san, iako se plaši visine - onda je on taj pravi.



14. Pristaje na sve, bez obzira koliko čudno ili zastrašujuće bilo

Ide sa vama na „zagrljaj žurku“ jer treba da napišete članak o tome, iako mu cela stvar deluje pomalo jezivo. Pohađa časove plesa sa obručem jer misli da ga pokušavate da ga zezaze, ali ipak ostaje uz vas. A onda se oblači u Deda Mraza i u sred gužve u gradu zaprosi vas, tražeći da postanete njegova gospođa Mraz.

15. Jednostavno—znate

Čak i kada ste ljuti na njega, setite se samo jednog od ovih razloga i preplavi vas talas ljubavi. Jer, kada je pravi, to se jednostavno zna, piše Your Tango.



Autor: Jovana Nerić