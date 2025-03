Otvorite oči na vreme! Ovi znakovi ukazuju da vas partner ne voli, već samo iskorišćava

Zaljubljen čovek nikako ne treba da bude slep.

Kada ste zaljubljeni, poslednja stvar koju želite je da saznate da osoba do koje vam je stalo nije onakva kakvom se predstavlja. Ipak, zaljubljen čovek nikako ne treba da bude slep, te ako nekog volite, ne treba da se pravite da ne vidite očigledno…

Ovo su znakvi da vas vaš partner ne voli, već vas samo iskorišćava:

1. Svuda dominira

Partner koji vas ne voli uvek i svuda će želeti da dominira, a vama ne dozvoljava da dođete do reči. Ako konačno uspete da kažete nešto o sebi, oni će vas prekinuti i okrenuti razgovor tako da ponovo istakne sebe.

2. Fin je samo kada mu nešto treba

Većinu vremena tretira vas kao da je superioran u odnosu na vas. Ali kada mu nešto zatreba od vas, spreman je da klekne i moli da bi vas ubedio da mu date ono što želi. A kada dobije svoje, vratiće se nazad na svoj zamišljeni pijedestal.

3. Nema ga kad vama treba pomoć i podrška

Kad god mu nešto treba od vas, on je potpuno manipulativan. Ali kada vama treba usluga, nigde ga nema.

4. Pažnju ne daje džabe

On je škrt na pažnji ako nemate šta da mu date. Svaki put kada imate novac, veze ili nešto drugo zbog čega vas koriste, oni je tu. Čim dobije šta mu treba, odmah gubi interesovanje za vas.

5. Često vas zove upomoć

Ako nešto krene naopako, zove vas da popravite situaciju. Međutim, on nikada neće učiniti isto za vas. Često čak ne kaže ni hvala. On misli da je vaša odgovornost da ga spasite.

6. Misli da je sve vaše i njegovo

Ako imate nešto što on želi, veruje da ima pravo na to. Direktno zahteva ono što želi, a ako to ne uradite, počinje da manipuliše.

7. Nije ga briga za vaša osećanja

Ovakvog partnera uopšte nije briga šta osećate ili šta vam treba. Svaki put kada pokušate da postavite granice, on ih pomera. Može da bude veoma okrutan kada stvari ne idu njemu na ruku…

Jeste li primetili neke od ovih šablona ponašanja kod svog partnera?

Autor: Aleksandra Aras