Da li često imate sek*ualne fantazije? Evo šta to govori o vama

Dvoje ljudi može maštati o istoj stvari iz potpuno različitih razloga.

Džastin Lehmiler, socijalni psiholog i stručnjak za seks sa Kinsi instituta Univerziteta u Indijani u SAD-u, sproveo je brojna istraživanja o ljudskoj seksualnosti i vezama.

Za svoju knjigu „Tell Me What You Want“ („Reci mi šta želiš“) uradio je najveće istraživanje do sada, intervjušući 4.175 Amerikanaca o njihovim omiljenim seksualnim fantazijama i potencijalnom dubljem značenju tih fantazija.

Lehmiler ističe da je nemoguće dati opštu tvrdnju o razlozima iza pojedine fantazije jer dvoje ljudi može maštati o istoj stvari iz potpuno različitih razloga. Međutim, postoje neka objašnjenja:

Seks sa osobom istog pola: Često može biti zbunjujuća fantazija, ali istraživanja su pokazala da su žene biseksualne ili homoseksualne, dok su retko isključivo heteroseksualne, iako se većina žena deklariše kao heteroseksualne.

Seks sa potpunim strancem: Jedna je od čestih fantazija, naročito ako je vaša veza ušla u rutinu. To može otkrivati da vam nedostaje uzbuđenja i da želite izaći iz rutine.

Seks na javnom mestu: Još jedna česta maštarija. Ako ste je imali, možda imate problem sa samopouzdanjem ili vam nedostaje adrenalina u životu. Neka istraživanja pokazuju da to može biti i odraz problema u porodičnim odnosima.

Seks sa drugim osobama: Možda sa bivšim partnerom ili nekom trećom osobom – to ne mora nužno značiti da želite da prevarite partnera, već da vam nešto nedostaje u postojećoj vezi.

Seks utroje: Ljudi koji o tome maštaju verovatno žele pažnju. Kada zamišljaju seks sa partnerom i još jednom osobom, često su željni zabave i avanture.

Dominacija: Osobe koje sanjaju o tome da im partner bude dominantniji verovatno žele da izgube kontrolu. Žele da budu podložni partneru, da se osećaju poželjno i da im partner jasno pokaže koliko ih želi.

Autor: Aleksandra Aras