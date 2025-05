Da li vaš partner i dalje voli bivšu? Tri znaka da niste jedini u njegovom srcu

U svakoj vezi postoje trenuci nesigurnosti, ali kada se osećaj da niste sami u partnerovom srcu javi prečesto, to više nije samo ljubomora, već alarm.

Stalna poređenja sa bivšima, emocionalne reakcije na njihove živote ili održavanje bliskih kontakata mogu biti znaci da partner još uvek nije preboleo prošlost.

Stalno poređenje sa bivšim partnerom

Jedan od najčešćih i najvidljivijih znakova da partner nije u potpunosti ostavio bivšu vezu iza sebe jeste konstantno poređenje.

Bilo da se radi o bezazlenom pominjanju zajedničkih mesta, hobija ili čak komentara poput „ona je to radila ovako“, ovi trenuci mogu delovati bezopasno, ali vremenom postaju emotivno iscrpljujući.

Poređenje vas s nekim iz prošlosti stavlja vas u poziciju takmičara, a to je dinamika koja ne prija ni jednoj zdravoj vezi. Ako takvo ponašanje traje, postoji rizik da se u vama razviju nesigurnost i osećaj inferiornosti, koji narušavaju međusobnu bliskost.

Preterana emotivna reakcija

Normalno je da ljudi reaguju na informacije o bivšim partnerima – ipak su deo njihove prošlosti. Ali ako vaš partner pokazuje neobično jake emocije – bes, tugu, ljubomoru – kada čuje da bivša osoba ima novog partnera ili prolazi kroz nešto važno, to je znak da u njemu još uvek postoji emocionalna veza.

Takva reakcija može značiti da nije došlo do emotivnog razgraničenja i da vaša veza trpi zbog toga.

Postoji velika razlika između civilizovane komunikacije i aktivnog održavanja bliskog odnosa. Ako vaš partner redovno komunicira sa bivšom osobom – bilo porukama, pozivima ili viđanjima – to može značiti da nije prekinuo vezu na emocionalnom nivou.

Bez obzira na to kako on to naziva – „prijateljstvo“, „navika“, „ništa posebno“ – ovakvi odnosi mogu stvarati osećaj konkurencije i nepoverenja.

Idealizovanje prošle veze

Kada neko prečesto priča o prošlom odnosu u pozitivnom tonu i zaboravlja njegove realne probleme, to je znak da gaji idealizovanu sliku. Ovo je posebno opasno jer nosi rizik da sadašnju vezu doživljava kao „manje vrednu“ u odnosu na nešto što je već prošlo.

Zaboraviti zašto ta veza nije uspela i zanemarivati negativne aspekte samo dodatno otežava emocionalno otpuštanje.



