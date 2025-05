Ljubavni bonton koji morate znati: Veza će vam biti uspešna čim primenite ova pravila

Ljubavni bonton je ključ za svaku vezu i jako je bitno da znate njegova pravila.

Seks je kao igra u kojoj partneri treba samo da uživaju, pa je zato najbolje biti spontan. Ipak, postoje neka pravila koja i jedan i drugi partner treba da znaju kako bi veza, bila ona kratka ili ona za ceo život, bila lepa i uspešna. Evo o kojim pravilima je reč:

Predigra

Prvo pravilo seksualnog bontona kaže da je pristojno i poželjno seksi igrice početi predigrom. Zbog preskakanja predigre i čistog mehaničkog seksa, možete steći glas nemaštovitog i sebičnog ljubavnika ili ljubavnice. Drugo pravilo kaže da sa grudima treba polako. Žene se, naime, često žale kako im nedostaje nežnosti kada im muškarac dodiruje grudi. Kada je reč o muškarcima, penis je najveća erogena zona, ali, dame, ne morate odmah "dole". Muškarci vole da osete poljupce i po drugim delovima tela poput leđa, grudi, vrata, stomaka.

Recite šta želite

Neoprostiva greška je ako tokom seksa samo ćutite. Ako vam je lepo, recite to glasno. I muškarci i žene vole to da čuju. Ne shvatajte ove reči kao pohvalu partneru, uživajte u njegovom izrazu lica dok mu to govorite. Muškarcima je takođe veoma seksi i ako im jasno stavite do znanja šta želite da urade. Žene greše u nedostatku inicijative, uglavnom sve prepuštaju njemu. Zato progovorite, recite koju pozu volite, gde da vas ljubi i kako.

Ne opterećujte se izgledom

Za potpuno uživanje u seksu neophodno je da prestanete opsesivno da razmišljate o tome kako izgledate tokom seksualnog odnosa, jer to znatno umanjuje šanse da doživite orgazam. Opterećenost izgledom vodi do ukočenosti, koja guši spontanost, a nije seksi ako ste ukočeni i ležite kao daska, čak i ako imate savršeno telo.

Seks na brzaka?

Muškarcima ne trebaju romansa i duga predigra da bi uživali u seksu. Oni češće nego žene žele seks nabrzaka, a to može da bude okidač za svađe. Nađite kompromis: vi udovoljite njemu, a zauzvrat će on vama sledeći put uzvratiti nečim što posebno volite. Seks je ogledalo veze, pa ako nema međusobnog uvažavanja i želje da se partneru ugodi, nema ni iskre ispod jorgana.

Nemojte da glumite

Dame, ne glumite orgazam. Ako to radite, on će misliti kako je sve super, a vi ćete biti nezadovoljni i svi su na neki način gubitnici. Seks bi trebalo da bude obostrano zadovoljstvo i zato se ne pretvarajte. Recite mu ako niste postigli orgazam kako biste zajedno poradili na tome.

Upozorenje pre vrhunca

Tokom seksa pristojno je da upozorite da se bliži vrhunac. Usklađivanje ritmova nije lako, ali uz najavu partner može ubrzati ili usporiti ljubavnu igru.

Žene žele više orgazama

Žene posle orgazma nisu umorne poput većine muškaraca, koji moraju da se odmore kako bi kasnije nastavili akciju. Žensko telo je drugačije i može da doživi nekoliko orgazama zaredom, pa prva runda nije uvek dovoljna i žena možda želi još malo da uživa. Postoji mnogo tehnika da je zadovoljite. Zato, dragi muškarci, ne gubite samopouzdanje!

Autor: S.M.