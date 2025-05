Scena o kojoj bruje društvene mreže! U venčanici pretrčala 21 kilometar maratona: Možda me muž čeka na cilju!

Bruklinski polumaraton, koji se održao ove subote, bio je pun sportskog duha, dobre energije i inspirativnih učesnika. Ali jedan prizor ostavio je publiku bez daha: Tes Tregelas, scenaristkinja i komičarka iz Njujorka, pojavila se na startnoj liniji – u pravoj venčanici.

Ne, nije to bio ekscentrični kostim ni gubitak opklade. Tes je, sasvim ozbiljno i potpuno svesno, odlučila da ovaj maraton iskoristi kao priliku – ne da pobedi vreme, već da možda pronađe ljubav svog života.

Dok su se drugi trkači zagrevali u patikama i atletskim šorcevima, ona je hodala s osmehom i velom na glavi. I nosila poruku: "Samo puna nade".

"Možda me muž čeka na cilju"

Pre početka trke, Tes je u kameru sa smeškom izjavila:

"Još nijedna prosidba... ali nikad se ne zna. Možda me muž čeka na cilju. Iskreno, mislim da plašim muškarce. Ali žene su oduševljene! I to je poenta – da ih ohrabrim da mogu biti mlade kad god to požele."

Njen pristup nije bio samo komičan – bio je i snažno simboličan. U vremenu kada se žene često suočavaju s pritiskom "da već treba da budu udate", Tes je odlučila da se poigra s tim narativom – i pokaže da venčanica ne mora da bude simbol kraja slobode, već početka jednog zabavnog i oslobađajućeg poglavlja.

Na poleđini venčanice, umesto klasičnog "Upravo venčani", stajao je natpis "Just Hopeful". I upravo je ta rečenica odjeknula širom društvenih mreža.

Dok su trkači prolazili pored nje, mnogi su stajali da je slikaju, zatraže selfi ili joj upute reči podrške. Za Tes, to je bio trenutak potpune autentičnosti: spoj humora, ranjivosti i kreativnosti.

"Ljudi su me neprestano fotografisali, što mi je prijalo – osećala sam se kao poznata ličnost. Plus, otvara gomilu razgovora! Upoznala sam neverovatne ljude", izjavila je posle trke.

Na cilj nije stigla s mladoženjom – ali jeste sa osmehom



Tes je završila trku sa vremenom od 2 sata, 33 minuta i 44 sekunde. Ali to vreme joj nije značilo ništa – jer je došla iz sasvim drugog razloga.

"Bilo mi je važno samo da upijem atmosferu. Obožavam tu energiju koja vlada tog dana. I da, volim trčanje… ali još više volim trčanje u venčanici."



Njena misija nije bila pronalazak idealnog muškarca – već širenje poruke da žene mogu same da kreiraju svoje trenutke, bez čekanja na savršenog partnera ili društvenu dozvolu.

Nije joj prvi put da šokira – i oduševi

Ovo nije bio prvi put da Tes koristi venčanicu kao modno i emocionalno sredstvo izražavanja. Pre dve godine, u sred Menhetna, pojavila se u istoj toj haljini – i trčala gradom u "potrazi za zgodnim trkačima bez majica", kako je duhovito opisala.

Fotografije s tog performansa podelila je sa svojih 200.000 pratilaca na Instagramu, izazvavši talas oduševljenja.

"Nisam dobila nijedan spoj, ali bilo je toliko smeha. A to je ono što mi je najvažnije. Bila je to čista zabava", rekla je tada.



Ne trči ka ljubavi – ona je već nosi u sebi

Tes Tregelas je danas postala simbol jedne nove, drugačije vrste heroine – one koja ne čeka da je neko spasi, ne juri za standardima, već uzima stvar u svoje ruke. I trči, punim plućima i sa osmehom, prema životu koji sama bira.

Jer ponekad, da biste pronašli ljubav – prvo morate sami da je ponesete sa sobom. U venčanici ili ne, svejedno je.

Autor: S.M.