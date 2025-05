Mladoženja ju je OSTAVIO na dan venčanja: Odmah mu je priredila slatku osvetu, usijale se društvene mreže (VIDEO)

Venčanje treba da bude jedan od najsrećnijih dana u životu svakog para, pogotovo devojaka, ali za Kejli Sted iz Velsa taj dan ostaće upamćen kao dan kada joj je verenik umesto sudbonosnog "da" zario nož u leđa.

Malo je reći da je Kejli doživela šok nakon što ju je verenik Kalum Nortonnapustio svega dva sata pred početak ceremonije. Dok se ona spremala za njihovo venčanje, Kalum je seo u auto i odvezao se bez traga. Da je sve ovo bilo planski, a ne iznenada dokazuje i to da je Kalum pre ovog čina stigao i da promeni broj telefona kako bi i za Kejli i ostale koji bi mogli da ga pozovu bude nedostupan.

Međutim, za razliku od većine nas koji bismo sve prekinuli iz stopa, Kejli je ipak odlučila da se žurka održi iako do venčanja nije došlo. Kako je ona bila ta koja je snosila većinu troškova svadbe vredne 14.000 evra odlučila je da će sa prijateljima i porodicom provesti za sve pare i da će to biti najbolja osveta koju je mogla da servira nesuđenom suprugu.

Dve godine kasnije, 2024, Kejli je upoznala drugog muškarca Ričarda Perota kojeg je srela još 2013. godine na Univerzitetu. Pri prvom susretu Ričard ju je pozvao na dejt, ali ona je tada bila u vezi pa ga je odbila. Sada, kada su se ponovo sreli, Kejli kaže da je konačno najsrećnija devojka na svetu.

- Srećna druga godišnjica jednog od najboljih dana u mom životu! Često zaboravljam na ovaj dan, ali me je aplikacija podsetila da je ovaj ludi dan bio pre dve godine. Gledajući unazad, ne mogu dovoljno da zahvalim svom bivšem što je uradio ono što je uradio jer je doneo najbolju odluku za oboje i to me je vratilo osobi koja me čini istinski srećnom. Sve se dešava sa razlogom - napisala je Kejli prošle godine 16. septembra, tačno na dan kad je trebala da se uda za Kaluma.

Baš tog dana, nakon objave, ponovo je stupila u kontakt sa Ričardom (30) koji joj je poslao poruku i rekao da mu je žao što ju je mladoženja ostavio. Godinu dana kasnije, ona je odgovorila na jedan od njegovih Snepčet videa i tu njihova komunikacija više nije prestala.

- Nisam imala šta da izgubim. Bio je zabavan i šarmantan. Nismo baš razgovarali o mom propalom venčanju, rekao je da zna dovoljno o tome. Ričardova mama je rekla da bi mu izvukla uši ako bi pokušao da pobegne sa sopstvenog venčanja. Ovo je odnos o kojem sam oduvek sanjala. Znam da je Ričard onaj pravi. Zaista se osećam tako sigurno sa njim. Priznala sam mu da sam uvek videla sebe kao njegovu suprugu. Znam da ću jednog dana dobiti prsten - navodi Kejli koja se prisetila i razgovora tog sudnjeg dana sa Kalemuvom majkom.

- Pozvala sam je, a ona je plakala i rekla mi je da je Kalum otišao na vožnju u ranim jutarnjim satima i da je nedostupan. U tom trenutku nisam bila nervozna, i dalje sam se prilično nadala da će se vratiti, jer je tokom naše veze ponekad odlazio u šetnju ili vožnju da razbistri glavu kad je bio nervozan. Iskreno sam verovala da će doći na naše venčanje. Zamolila sam deveruše, kao i njegovu porodicu da nastave da se spremaju - prisetila se Kejli i dodala da je tog dana razgovarala i sa Kalumovim ocem koji joj je saopštio da se on neće vratiti.

Priznala je da se tada rasplakala pred najbližima, kao i da se snimatelj imao ključnu ulogu u donošenju odluke da se žurka ipak održi.

- Kroz šalu, snimatelj je rekao: "Zašto odustaješ? Potrošila si toliko para koje nećeš moći da vratiš, svi tvoji gosti su tamo, zašto jednostavno ne odeš u restoran?" To je bila rečenica koja mi je dala vetar u leđa, a onda me je i sestra ohrabrila i ja sam odlučila da propalu svadbu pretvorim u dobru zabavu - prisetila se Kejti koja je prvi ples otplesala sa tatom i braćom, a čak je i pozirala kao mlada ispred fotografa.

"Zaslužuješ svu sreću na svetu, dušo!", "Ako neko zaslužuje sreću, to je ova žena!", samo su neki od komentara u nizu pratilaca koji nisu ostali ravnodušni na njenu priču.

Autor: Marija Radić