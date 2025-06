Hteli da začine brak, pa otvoreno VARALI: Ona je sad zaljubljena u drugog, a on očajan

Razvodi, potraga za životnim saputnikom ili barem nekim ko će ublažiti samoću, pa čak i otvoreni brakovi, postali su deo stvarnosti i u trećoj životnoj dobi. Na ovakav gest obreo se i jedan par koji je već dugo u braku i isti je želeo malo da začini viđanjem sa drugim ljudima.

Međutim, suprug se sada gorko pokajao jer se njegova supruga zaljubila u muškarca sa kojim je sve trebalo da bude neobavezno.

"Supruga i ja oduvek smo imali živahan život, a često smo u intimnim trenucima maštali o drugim osobama. Prošle godine odlučili smo da otvorimo naš vezu pa smo napravili profile na aplikacijama za upoznavanje kako bi se nalazili s drugim osobama za povremene susrete. To je zaista poboljšalo naš intimni život," započeo je iskrenu ispovest ovaj suprug.

"Njen prvi sastanak bio je uzbudljiv i ojačao je našu povezanost. I ja sam imao nekoliko zabavnih susreta s drugim ženama i uživali smo dok smo delili priče o tim susretima. Međutim, već njen drugi izlazak s drugim ubrzo je postao ozbiljan. Duboko se zaljubila u njega i stalno šalju poruke ili se zovu, čak su to radili i dok smo nas dvoje nedavno bili na vikend odmoru u hotelu u kojem smo se venčali. I dalje puno vremena provodi s njim, ostaje u njegovoj kući i ne misli da prestane da ga zove ni kad odemo na zimski godišnji odmor," ispričao je surpug pa nastavio:

"Uverava me da me još uvek voli i da želi da ostane u braku, uspoređujući to s jednakom ljubavlju prema dvoje dece. Ali, osećam se zapostavljeno i kao osoba koja s njom deli hipoteku, dok se ona zabavlja s njim. Srećna je, ali osećam da naša veza pati. Kaže da je to moje nezadovoljstvo kod kuće samo još više tera njemu. Ne želim da me napusti, niti ja imam nameru da ostavim nju. Verujem da je ona žena za moj život. Kako da se nosim s tim?"

Ovo je pitanje nesrećni suprug uputio je psihoterapeutkinji Filipi Peri koja piše za "The Guardian", a koja mu je ponudila jasan i empatičan odgovor na njegovu situaciju.

"Otvorena veza oko koje ste se vi i vaša žena dogovorili sada je poprimila smer koji destabilizuje vašu povezanost i potpuno je razumljivo da se osećate povređeno i zapostavljeno. Odluka da otvorite svoj brak bila je zajednički dogovor i isprva se činilo da vas je to čak zbližilo. Međutim, sada problem ne leži u intimnom činu ili čak u ljubomori, nego u promeni u emocijama. Veza vaše žene s tim drugim muškarcem više ne počiva samo na izletima u njegov krevet i eksperimentisanju - sada je reč o ljubavi i privrženosti. To menja vaš bračni život i vaši osećaji da ste pomakli u stranu su stvarni i opravdani," kazala je psihoterapeutkinja pa dodala:

"Važno je da priznate da tugujete za gubitkom verzije vašeg braka u kojoj ste vi bili središnja emocionalna figura. Jeste li u ovu "otvorenu situaciju" ušli s jasnim granicama i očekivanjima? Čini se da se situacija sada razvila izvan onoga što ste možda zamišljali. Vaša žena možda može da voli dve osobe istovremeno, ali to ne znači da to što je ona emocionalnu energiju premestila na njega ne utiče na vas. Ovo je prelomna situacija koja izaziva ove osećaje napuštenosti i zapostavljenosti i te osećaje trebate da obradite, a ne minimizirate," posavetovala je pa dodala:

"Iako vam vaša žena na neki način i dalje pruža ljubav, stvarnost je da njeni potezi govore nešto drugo. Kad ona na prvo mesto stavlja novu vezu čak i u trenucima kad je s vama, svesni ste da vaša povezanost opada i da vam brak pati. Način na koji opisujete svoje emocije, mislim na deo kad kažete da ste osoba koja s njom deli hipoteku, ali ne i strast, odražava emocionalno zanemarivanje kroz koje prolazite. S druge strane, uzbuđenje zbog nove veze je opojno za vašu ženu i to vas emocionalno razdvaja. Nije dakle dovoljno da vas uverava da vas voli - njene akcije moraju da odražavaju tu ljubav na način pun poštovanja prema vašoj vezi. Trenutno se čini da su vaši osećaji i potrebe vrlo zanemareni, a to nije održivo ako želite uspešan brak," tvrdi psihoterapeutkinja pa zaključuje:

"Ovo zahteva dublji razgovor, u kojem ćete vi i vaša supruga moći da priznate neravnotežu i stvarno razumete kako vas to pogađa. Važno je da iskreno izrazite kako se osećate, ne samo zbog previše vremena koje provodi s njim, nego i zbog šireg uticaja na vašu vezu. Morate joj omogućiti da shvati da, iako joj ne tražite da ga napusti, mora da uvidi da se i vaše emocionalne potrebe moraju uzeti u obzir. Verzija slobode koju ste odabrali trebala je da poboljša vašu povezanost, a ne da dovede do vaše usamljenosti ili čak napuštanja.

Moguće je da će uzbuđenje oko njene nove veze na kraju da splasne, ali čekanje bez rešavanja temeljne emocionalne zanemarenosti nije dugoročno rešenje. Oboje morate da razmislite kako da se ponovo uskladite i povežete. To možda znači postavljanje novih granica koje će poštovati vašu ljubav i predanost, a koje će njoj istovremeno omogućiti da istražuje drugu vezu. Ali, za uspeh ona svakako mora da pristane da sarađuje s vama i ulaže u vaš brak na svim nivoima. Moraćete da priznate i da ljubav nije samo u izgovaranju pravih reči, već i u tome da se pojavljuje kod kuće i na prvo mesto stavlja vaš odnos.

Nije ključ rešenja u tome da magično izbrišete njenu zaljubljenost, već u ponovnom usklađivanju kako više ne biste imali osećaj da gubite ljubav koju ste tako naporno gradili. Ovo su teški razgovori, ali ako ih vodite iskreno i s poštovanjem, ne krijući ranjivost, biće to deo puta prema napred za oboje. Za početak razgovora možete joj pokazati ovo pismo i moj odgovor," zaključila je psihoterapeutkinja.

Autor: Marija Radić