Niste mu devojka, već rezerva: Osam znakova da ste samo usputna stanica na njegovom putu do one prave

Nekada ljubav zamagli vid. Kad sve izgleda previše slatko da bi bilo istinito - često i jeste. Ako stalno imate osećaj da nešto nije u redu, da vas partner izbegava van kreveta, da vas krije kao da ste državna tajna - možda niste njegova jedina. Još gore, možda ste samo jedna od mnogih.

Ako vam se više puta dogodilo da se pitate gde je, zašto vas ne zove ili zašto nikada niste upoznali nikoga iz njegovog života, vreme je da se suočite s realnošću.

1. Zove vas samo tokom radnog vremena

Ako nikada ne čujete njegov glas posle pet popodne, osim ako ne radi noćne smene - vrlo verovatno da ostatak večeri pripada nekome drugom. Poruke ujutru, nestanak uveče? Znate šta to znači.

2. Telefon mu je uvek isključen uveče

Jedna stvar je privatnost, druga je tajnovitost. Ako beži sa mreža čim padne mrak, vreme je da otvorite oči.

3. Ne zove - samo šalje poruke

Komunikacija bez glasa? To nije romansa, to je rezervni plan. Muškarac koji vas želi ozbiljno želi i da vas čuje, a ne da vam šalje tri slova i nestane.

4. Šapuće dok vam priča

Ako svaki razgovor s njim zvuči kao da planira bekstvo iz zatvora, nije stvar u tome da je stidljiv - već da vas skriva. Razgovori iz kupatila, iz kola, u pola glasa... Znate već.

5. Javlja se samo kad želi seks

Ako mu se interesovanje budi samo kad padne noć i to bez ikakvog plana, romantike ili bliskosti - budite iskrene prema sebi. To nije ljubav. To je korišćenje.

6. Ne znate ništa konkretno o njegovom životu

Nikada vas nije pozvao kod sebe? Ne znate gde živi, s kim se druži, šta mu je važno? Sve vam to deluje čudno jer i jeste. Ne krije se bez razloga.

7. Niste upoznali nikoga iz njegovog kruga

Ako posle meseci viđanja niko ne zna da postojite - ni prijatelji, ni porodica - nije stvar u tome da je privatna osoba. Stvar je u tome da verovatno već ima "glavnu" koja jeste deo njegovog života.

8. Rekao vam je da nije monogaman (ali vi to ignorišete)

Ako je otvoreno rekao da vi niste jedina, a vi to opravdavate jer se "ponaša kao da mu značite" - možda je vreme da čujete ono što zapravo govori, ne ono što želite da čujete.



Autor: Jovana Nerić