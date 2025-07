Moj muž i brat imaju TAJNU VEZU! Videla sam dokaz, a BEBA samo što nije stigla - ne znam šta da radim

Neki odnosi u porodici mogu biti izuzetno posebni pa i neočekivani, poput bliskog prijateljstva između muža i brata jedne žene. Još od početka njihove veze, muž i brat su se odlično slagali, deleći zajedničke interese i vreme. Međutim, nakon što je par saznao da očekuju bebu, njihovo prijateljstvo je dobilo novu dimenziju, postavši još čvršće i značajnije. Ova bliskost donela je radost, ali i nova pitanja, ostavljajući ženu u nedoumici kako se uklopiti u ovu neobičnu dinamiku.

Upravo je ova žena potražila savet od stručnjaka šta da radi i kako da se ponese u ovakvoj situaciji.

"Moj muž i ja smo u braku tri godine i većinu tog vremena bilo je savršeno. Pre šest meseci smo dobili neverovatnu vest: očekujemo bebu! To je bio pravi čudesan trenutak. Borili smo se da dobijemo dete, i skoro sam izgubila nadu da će se to ikada desiti.

Moj problem je u tome što su moj muž i moj brat postali bliski prijatelji kada smo moj muž i ja počeli da se zabavljamo. Isprva sam bila oduševljena što se čovek kog volim tako dobro slaže sa mojom porodicom. Ali otkako smo saznali za trudnoću, njih dvojica su postali skoro nerazdvojni. Stalno razmenjuju poruke, i gotovo svakog vikenda idu na lov ili u kazino.

Moj muž kaže da samo pokušava da se zabavi pre nego što beba dođe. Da li grešim što mislim da bi trebalo da provodi više vremena sa mnom, trudnom majkom njegovog budućeg deteta? On je sjajan i brižan suprug i dobar čovek kad je prisutan, ali ne mogu da se oslobodim osećaja da me zapostavlja", kaže u ispovesti ove žene.

Ona je navela i jedan konkretan primer za koji traži da joj stručnjak rastumači.

"Jedne večeri, dok smo sedeli na kauču i gledali TV, slučajno sam ugledala njegov telefon. Primetila sam da šalje poruke mom bratu (kao i obično), ali onda sam videla poruku od mog brata: 'Laku noć, dušo' sa srcem u emoji-ju! Nisam nameravala da špijuniram, ali sam bila šokirana i nisam mogla da zaboravim to što sam videla. Odmah sam ga pitala šta se dešava, a on mi je vrlo odbrambeno rekao da je to samo interna šala i da ne bi trebalo da čitam njegove poruke preko ramena.

Osećam se kao da gubim razum što uopšte razmišljam ovako, ali da li bi nešto moglo biti između mog brata i muža? Ne znam ni kako da započnem razgovor o tome, a plašim se da će mi muž direktno lagati ako ga pitam. Osećam se izgubljeno i izdano. Molim vas za pomoć", traži pomoć ova potresena žena iz Kolorada.

Ubrzo je i stigao odgovor od stručnjaka.

"Draga potresena, iako si oduševljena zbog trudnoće, moguće je da tvoj muž nije toliko. Zapravo, on možda doživljava dolazak deteta kao zatvaranje vrata prema životu koji je imao. Postoje muškarci heteroseksualne orijentacije (muški muškarci) koji ipak više vole društvo muškaraca nego žena. Pošto se plašiš da ćeš konfrontirati muža sa onim što si videla, predlažem da razgovaraš uživo sa svojim bratom i pitaš ga zašto je poslao srce u poruci tvom mužu", stoji u kratkom odgovoru.

Autor: S.M.