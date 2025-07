'Imam 63 godine, svingerka sam i udata sam' Meri spava sa 14 muškaraca za veče, a evo šta na to kaže njen muž

O svetu svingera dovoljno je rekla tada 63 - godišnja Meri Kalvert (63) koja nije krila da joj je najveće zadovoljstvo - seks. Svingerka je i otvoreno pričala o svojim avanturama i kako je tajni stil života uticao na njen brak.

- Jedne noći, kada sam spavala sa 14 muškaraca, prvi put sam pokušala da izbrojim sa koliko njih sam spavala. Da budem iskrena, ne mogu ni da budem sigurna da li je zaista bio taj broj"; rekla je svinger Meri u ispovesti za britanski "Gardijan".

Njena "skromna" procena je da godišnje u proseku spavala sa 100 muškaraca, i tako tri decenije. U 63. godini je malo usporila, ali samo malo.

- Zašto to radim? Seks nije nešto od čega živim, ali on je moja strast. To je najprijatniji, najuzbudljiviji način da provedete vreme. Neke žene vole jogu, neke badminton. Ja volim seks- dodala je ona.

Meri je u braku sa Berijem, sa kojim je zajedno od svoje 15. godine. Za njega se udala u 19. godini, imaju dvoje unučadi i on je "ceo njen svet".

- Nijedno od nas ne stavlja seks na pijedestal. Vidimo ga onakvog kakav je on zaista, odvajamo ga od ljubavi. Nije prirodno da 60 godina imate istog seksualnog partnera- ispričala je Meri.

Za nju je život eksperimentisanje, Beri spava sa drugim ženama, i Meri nije ljubomorna zbog toga, zna da je on voli.

- Do 28. godine samo sam sa njim imala seks, ali je on jednog dana doneo svingerski magazin koji je uzeo od kolege. Našalio se da bi trebalo da probamo takve stvari, ja sam mu rekla da se ne glupira i on više nije to pominjao- rekla je Meri.

Ali se ona stalno vraćala tom magazinu, na kraju je pristala. Rekla je suprugu da prihvata njegov predlog i on je bio oduševljen.

- Prvi par koji smo sreli preko oglasa iz tog magazina bili su univerzitetski profesori u četrdesetim godinama. Još se sećam tog petka kad smo otišli kod njih. Beri je zaustavio automobil i rekao mi je: “Da li smo sigurni da ovo želimo?”. Bili smo nervozni, ali i veoma uzbuđeni. Rekla sam mu da treba da probamo barem jednom i da vidimo kako će ići. I bilo je divno- nastavila je Meri.

Prvi partner sa kojim je zamenila Berija bio je Džon, sofisticiran i zgodan muškarac. Između njega i Meri se brzo dogodila hemija.

- Do trenutka kad je Beri došao s Džonovom ženom, mi smo već bili “zauzeti”. Sećam se da sam pogledala Berija i videla njegov veliki osmeh. Znala sam da će sve biti u redu, i te noći nam se život zauvek promenio - rekla je Meri.

Ona i Beri su posle te noći postali redovni svingeri, svakog vikenda su se sastajali sa drugim parovima, ili su odlazili na žurke na kojima su menjali partnere.

- Sve je bilo uzbudljivo. Odete na posao i mislite o tome šta se dogodilo prethodne večeri, a neka prijatna jeza vam se spusti niz kičmu- dodala je Meri.

Sa nekim svingerima, poput Džona i njegove supruge, Meri i njen suprug su postali prjatelji, sa nekima su se videli samo jednom.

Najluđa avantura bila je jedna svingerska žurka u Mančesteru na kojoj je Meri spavala sa 14 muškaraca, posle te noći osećala se kao da je imala težak trening u teretani.

Meri i njen suprug su 1997. godine otvorili svingerski klub u Šefildu.On je i danas otvoren.

- Nikad nismo imali seks tokom radnih sati. To je naš posao i veoma smo profesionalni. Ipak, kad zatvorimo klub, imamo ceo prostor samo za sebe i druge parove širokih shvatanja- izjavila je Meri.

Iskustvo joj je pokazalo da nije svaki seks najbolji, posebno joj se nije dopao onaj sa znatno mlađim partnerom jer se brzo završio.

Zbog nedavne operacije kolena Meri je malo usporila.

- Prošle godine imala sam samo tri ljubavnika. I dalje imam istu seksualnu želju, ali sam nekako opuštenija. Nisam neko ko će se oblačiti poput duplo mlađih žena samo da bih privukla pažnju. Ali, ako sam muškarcima privlačna, zašto da ne?- ispričala je ona.

Kad nju i njenog supruga pitaju da li žale za nečim, odgovore da im je krivo što onaj magazin sa početka priče nisu pronašli ranije.

Autor: M. R.